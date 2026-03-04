旅遊優惠｜Klook旅行瘋賞祭登場 人氣自助餐低至$10/香港迪士尼半價/全線中國內地活動低至1折

旅遊平台Klook「旅行瘋賞祭」回歸！3月5日起推出4大旅遊優惠，每日超過500個旅行折扣，必搶包括人氣本地自助餐低至$10，包括香港富麗敦海洋公園酒店及香港柏寧酒店，更有半價香港迪士尼樂園門票，即睇詳請！

