生活
出版：2026-Mar-04 19:00
更新：2026-Mar-04 19:00

旅遊優惠｜Klook旅行瘋賞祭登場 人氣自助餐低至$10/香港迪士尼半價/全線中國內地活動低至1折

SPRING 06

旅遊優惠｜Klook旅行瘋賞祭登場 人氣自助餐低至$10/香港迪士尼半價/全線中國內地活動低至1折

旅遊平台Klook「旅行瘋賞祭」回歸！3月5日起推出4大旅遊優惠，每日超過500個旅行折扣，必搶包括人氣本地自助餐低至$10，包括香港富麗敦海洋公園酒店及香港柏寧酒店，更有半價香港迪士尼樂園門票，即睇詳請！

Klook.com

每日限時3小時 大派一折優惠

多個旅遊優惠亦於3月5日至8日期間大放送，折扣低至1折！優惠包括酒店、樂園門票及景點活動等。

即睇必搶優惠：

日本優惠 (3月5至8日 9PM)

日本全線產品一折優惠碼：全線活動滿HK$300，於活動頁面領取優惠碼，即享一折優惠，最多可減HK$270。

3月5日 9PM

內地優惠 (3月5至8日 10PM)

中國全線產品一折優惠碼：購買Klook中國內地全線活動滿HK$300，於活動頁面領取優惠碼，即享一折優惠，最多可減HK$270。

3月5日 10PM

3月6日 10PM

輸入優惠碼【SPACE0306】即享優惠

3月7日 10PM

3月8日 10PM

輸入優惠碼【CMLQY0308】即享優惠

更多優惠詳情，即睇Klook旅行瘋賞祭盛2026：請按此

Klook.com

