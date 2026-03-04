旅遊優惠｜Klook旅行瘋賞祭登場 人氣自助餐低至$10/香港迪士尼半價/全線中國內地活動低至1折

旅遊平台Klook「旅行瘋賞祭」回歸！3月5日起推出4大旅遊優惠，每日超過500個旅行折扣，必搶包括人氣本地自助餐低至$10，包括香港富麗敦海洋公園酒店及香港柏寧酒店，更有半價香港迪士尼樂園門票，即睇詳請！
旅行瘋賞祭開鑼 港澳優惠大放送
每日早上11時，港澳活動低至$10！
即睇必搶優惠：
3月5日 11AM
【快閃買一送一】香港港麗酒店｜樂聚廊｜ 「印度風情」自助午餐
3月6日 11AM
3月7日 11AM
【 快閃買一位 +第二位$10】香港柏寧酒店 - PLAYT ｜自助午餐、自助晚餐
3月8日 11AM
【3月8日 11AM 快閃買二送一】港島香格里拉｜Cafe TOO｜自助晚餐
3月7日 11AM
澳門3大熱賣產品買一送一：
每日限時3小時 大派一折優惠
多個旅遊優惠亦於3月5日至8日期間大放送，折扣低至1折！優惠包括酒店、樂園門票及景點活動等。
即睇必搶優惠：
日本優惠 (3月5至8日 9PM)
日本全線產品一折優惠碼：全線活動滿HK$300，於活動頁面領取優惠碼，即享一折優惠，最多可減HK$270。
3月5日 9PM
3月6日 9PM
3月7日 9PM
3月8日 9PM
內地優惠 (3月5至8日 10PM)
中國全線產品一折優惠碼：購買Klook中國內地全線活動滿HK$300，於活動頁面領取優惠碼，即享一折優惠，最多可減HK$270。
3月5日 10PM
【獨家 低至半價】深圳硬石酒店搖滾親子主題雙床房1間1晚（含雙早+烘焙課1人）
半價後一晚只需$680！
3月6日 10PM
輸入優惠碼【CIRCUS0306】即享優惠
輸入優惠碼【OCEAN0306】即享優惠
輸入優惠碼【SPACE0306】即享優惠
3月7日 10PM
輸入優惠碼【BONSKI0307】即享優惠
輸入優惠碼【ZHSNOW0307】即享優惠
輸入優惠碼【KAROO0307】即享優惠
3月8日 10PM
輸入優惠碼【SHDL0308】即享優惠，加送高達$250上海酒店優惠碼
輸入優惠碼【USB0307】即享優惠
輸入優惠碼【CMLQY0308】即享優惠
更多優惠詳情，即睇Klook旅行瘋賞祭盛2026：請按此