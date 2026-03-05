網上熱話｜抄牌都有愛？網民分享窩心抄牌經歷 形容為：其中一個香港有趣嘅默契

雖然不時都會有人看到有人說香港人冷漠，但其實不少香港人都「外冷內熱」，只因大家都有一顆助人之心，樂意伸出援手。近日，一位網民在社交平台分享「其中一個香港有趣嘅默契」，以「抄牌」為題引出不少有共鳴人士，窩心經歷令人不禁講一句香港人「連抄牌都咁有愛」。

網民分享香港有趣默契 近日，有網民在社交平台分享「其中一個香港有趣嘅默契」，形容不時在茶餐廳食飯時，都會聽到茶餐廳的職員大嗌「出面抄牌呀」，而一眾有車人士聽到之後會馬上放低筷子跑出門口，單都未埋的情況下「呀姐怕你走得唔夠快，但唔會怕你走咗去」。

紛紛表達共鳴經歷 帖文引起網民迴響，可見不少人都曾經受惠過茶餐廳姐姐的呼喊聲，有網民分享「唔驚你走左去之餘，個飯仲要原封不動咁喺原位等你番嚟，利申受惠過」、「有時走唔切，阿姐阿叔語氣同表情好似張牛肉乾有佢地份，戥啲客唔抵」，目擊網民就笑稱「見過有人心急到，攞埋對筷子出去，然後泊好車之後，又攞返對筷子返嚟」、「我嗰次同我哥食飯，又係阿姐大嗌抄牌，跟住啲人衝晒出去，然後侍應叔叔拎住一疊碟，遂檯遮住啲飯餸，我仲答阿叔唔駛啦，轉頭就返，個阿叔話呢段時間應該要兜十分鐘，所以遮住好啲」。亦有網民配圖分享，直指自己試過在聽到抄牌後即時狂奔，回來時發現姐姐細心到「幫我冚住啲嘢食」，更有人表示「土瓜灣有間茶餐廳直接裝cam，影住外面實時俾客人睇住街外情況」。

抄牌都有愛 有網民就藉是次抄牌的帖文以小見大，直稱「啲外人成日話香港人冷漠，但其實真係香港人先知香港人之間點樣相處」、「從來都唔覺得香港人X，係講嘢唔夠好聽，但要幫手一定幫到你盡」、「幫手睇車都算係服務之一，次次都走得甩既，啲客就一定再返來」。