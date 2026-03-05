《排球少年!!》官方期間限定店登陸又一城 1.8米公仔打卡位首度現身/烏野高校合照牆/過百周邊登場

人氣日本作品《排球少年!!》官方期間限定店再度登陸香港！繼前年首登又一城引爆全城熱話後，今年以「成為最強挑戰者！」為主題，即日起日至3月19日再度強勢登場！今次期間限定店設有四大主題打卡區，包括1.8米高日向翔陽及影山飛雄、四大高校校旗拍照專區，以及烏野高校全員大合照牆。店內更集合過百款周邊商品，更有必入手的限量收藏卡抽卡機，粉絲絕對不能錯過！

1.8米高日向翔陽及影山飛雄公仔首度現身

位於又一城地下LG2層的《排球少年!! 成為最強挑戰者!》香港官方期間限定店，今次將烏野高校兩位人氣主角首次以1.8米高公仔造型登場，呈現日向翔陽及影山飛雄練習場景。 比賽場旁邊更特設多間參賽學校的校旗打卡位，親身感受賽事熾熱氛圍，更可選擇心愛校隊打卡留念。在另一邊更設有巨型牆，印有烏野高校排球隊眾球員的比賽英姿及全員大合照，粉絲絕對不能錯過打卡合照的機會！