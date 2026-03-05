燒肉LIKE｜$35起食西班牙伊比利亞黑毛豬 必試期間限定上肩三重套餐

日本一人燒肉界店「燒肉 LIKE」由即日起至3月24日推出有「西班牙國寶級」美譽的伊比利亞黑毛豬系列，期間限定帶來「西班牙伊比利亞黑毛豬上肩三重套餐」以及西班牙伊比利亞黑毛豬上肩肉」單品，價錢由$35起，黑毛豬的油脂配上嫩滑口感令人一試難忘，另外日本直送「Häagen-Dazs 天使誘惑白朱古力」雪糕亦同步登場，想用平民價錢體驗日式燒肉風味的話必試！

燒肉LIKE 推西班牙國寶級伊比利亞黑毛豬

西班牙伊比利亞黑毛豬向來是頂級食材之選。根據西班牙當地法例，每隻純種黑毛豬均須擁有不少於一公頃（約一萬平方米）的廣闊生活空間，得以自由覓食與活動，從而鍛鍊出緊緻肌理與嫩彈肉質。今次特別嚴選自肩膀至前腿上半部位的上肩肉（又稱梅花肉），油花分佈細緻均勻，紋理呈現如大理石般的自然美感。經高溫燒烤後，脂香隨熱氣瞬間滲出，肉質柔嫩細膩，每一口皆散發出誘人芳香，令人回味無窮。

必試「西班牙伊比利亞黑毛豬上肩三重套餐」（配白飯、自選湯及前菜）售價為港幣 $88（150g）及 $128（250g），套餐一次過送上三款人氣肉品：主打的伊比利亞黑毛豬上肩肉油脂分佈如雪花般均勻，燒烤後香氣四溢、嫩中帶彈；再配以油香濃郁、燒至微焦時香氣爆發的牛五花，以及肉味厚實、嚼勁十足的牛板腱，三重滋味層次分明，豐富又滿足！顧客亦可選擇單點「西班牙伊比利亞黑毛豬上肩肉」，價格為港幣 $35（50g）或 $68（100g），同樣可以品嚐黑毛豬滋味！