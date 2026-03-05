熱門搜尋:
生活
出版：2026-Mar-05 18:00
更新：2026-Mar-05 18:00

藝術三月｜盤點3月最值得看的藝術展覽 大型花卉藝術裝置/M+免費開放日/藝嚐展

Nose 347841

藝術三月｜盤點3月最值得看的藝術展覽 大型花卉藝術裝置/M+免費開放日/藝嚐展

每年3月香港都會迎來藝術氛圍濃厚的「藝術三月」。多個文化機構、商場及藝術平台都會推出一系列展覽與活動，由當代藝術展會、大型裝置藝術，到攝影展及跨界感官體驗，形式多元。以下為大家整理了多個今個3月值得留意的藝術活動，包括以香港茶餐廳文化為題的設計展覽、公共藝術空間、沉浸式花卉裝置，以及結合美食與藝術的互動展覽。


藝術三月｜AIRSIDE GATE33藝文館《茶記百科－看不到的設計學》展覽

為響應「藝術三月」，AIRSIDE GATE33藝文館將於2026年3月12日起舉行《茶記百科－看不到的設計學》展覽，由建築歷史學者及建築師黎雋維與設計師陳韻淇以「研究式策展」方式策劃。展覽以香港茶餐廳文化為主題，邀集建築師、設計師、學者、電影人及廚師等跨界創作人，從「設計」角度出發，透過視覺、聲音、觸感與氣味等多重感官體驗，重新解構茶餐廳的空間、器物與飲食文化，梳理其在香港流行文化中的獨特地位。

展覽設有七個主題展區，從「何謂茶餐廳」出發，展示昔日茶餐廳的霓虹招牌、舊式菜單與開業文件等歷史物件，並重現經典茶餐廳空間與水吧設計，讓觀眾了解其家具、視覺設計及高效率運作背後的設計邏輯。展覽亦透過互動裝置與氣味體驗，探討茶餐廳食品的製作科學與感官記憶，同時邀請本地廚師及設計師重新演繹茶餐廳經典元素。此外，展區亦回顧茶餐廳在港產片中的文化符號角色，並展示以茶餐廳為靈感的全新設計作品，呈現這種日常飲食空間如何成為香港文化的重要象徵。

AIRSIDE GATE33藝文館呈獻《茶記百科 - 看不到的設計學》

日期：2026年3月12日至7月31日

時間：周一至周四12pm - 8pm；周五至周日11am - 9pm

地點：地點：AIRSIDE GATE33藝文館（SHOP 312）

收費：2026年3月1日至31日「藝術三月」期間：免費

2026年4月1日至7月31日期間：HKD20 / 位，三歲或以下幼童免費入場


GATE33 藝文館「藝術三月」 茶記百科 第一章 甚麼是茶餐廳？ 第二章 茶餐廳的空間設計與視覺特色 第三章 重新認識茶餐廳的水吧與器皿 第四章 茶餐廳之科學 第五章 從茶餐廳走入生活

藝術三月｜太古城中心「城市藝術客廳 CITY ART LOUNGE」

太古城中心將於3月20日至4月8日舉行「城市藝術客廳 CITY ART LOUNGE」，以「IN ART WE SHARE」為主題，透過藝術、音樂與文化活動，打造一個開放的公共藝術交流空間。活動以曾亮相巴塞爾藝術展香港展會的英國藝術家Liam Gillick大型裝置作品《Perpetual Discussion Platforms》為核心，延伸出三個互動空間：「LET’S SEE 歡朋滿座」公共藝術交流平台、「LET’S INSPIRE 靈感站台」藝術文本閱讀空間，以及「LET’S SHARE 音樂導航」現場音樂體驗。

活動透過色彩鮮明的裝置藝術，在商場日常環境中開闢出讓人停留交流的「第三空間」，讓參與者在繁忙生活節奏中放慢腳步，透過藝術與閱讀汲取靈感。同時，兩個周六下午亦會舉行現場音樂分享，由資深電台DJ黃志淙擔任音樂策展人，並邀請歌手黃妍及張進翹擔任演唱嘉賓，以音樂串連藝術空間，為城市注入流動的文化節奏。

太古城中心「城市藝術客廳 CITY ART LOUNGE」

日期：2026年3月20日至4月8日

地點：太古城中心二樓中橋


螢幕擷取畫面 2026 03 05 152731

太古城中心「城市藝術客廳 CITY ART LOUNGE」

藝術三月｜「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」大型花卉藝術裝置

為響應香港「藝術三月」，由不只制作（Pen & Paper）主辦、恒基兆業地產呈獻的沉浸式藝術裝置「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」，將於3月19日至22日在中環海濱舉行，活動邀請澳洲超寫實藝術家Cj Hendry創作大型花卉藝術裝置。

展覽設於溫室形態的展亭之中，展示由藝術家創作的26款、合共逾15萬枝毛絨花作品，以柔軟材質細緻呈現花朵的形態與質感。當中更包括兩款香港限定創作，為慶祝恒基兆業集團50周年而設計的「Henderson Flower」，以及象徵香港精神、並呼應The Henderson建築線條的洋紫荊「Bauhinia」，透過柔性雕塑與城市建築元素之間的連結，展現一場充滿詩意的藝術對話。活動將免費向公眾開放，訪客除可免費獲贈一枝毛絨花外，亦可選購不同款式的花朵作為紀念，但須預先於活動網站登記並憑電子門票入場。

「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」詳情 

日期： 2026 年 3 月 19 日至 22 日 

地點： 中環海濱 AIA Vitality 公園（民光街 33 號） 

入場費： 免費入場（所有參加者必須預先登記；名額有限，先到先得，額滿即止。）

1a Flower Market Hong Kong Key Visual 1 3 The Flower Market HK 2a The Flower Market 1 2 Flower Market Hong Kong Rendering

藝術三月｜M+博物館藝術三月限時免費開放日

M+博物館將於3月8日舉行限時免費開放日。當日公眾毋須預約或購票，即可免費參觀多個標準門票展覽及部分公眾節目，讓更多人走進博物館體驗當代藝術與視覺文化。

是次免費開放涵蓋博物館2樓多個主要展覽，包括「M+希克藏品：心靈圖景」、「物件．空間．互動」、「造物記」、「山鳴水應」、「勞森伯格與亞洲」及「鹽田千春：無限回憶」，其中「M+希克藏品：心靈圖景」展出中國當代藝術的重要收藏，而「鹽田千春：無限回憶」則呈現藝術家以線材與裝置構成的大型沉浸式空間作品。此外，位於B2展演空間的「坂本龍一｜觀音・聽時」亦會於當天免費開放，讓觀眾透過聲音與影像重新感受坂本龍一的藝術創作。館方同日亦會舉行版畫開放工作室，參加者可體驗版畫製作並把作品帶回家作紀念。

M+免費開放詳情一覽

地址：九龍博物館道38號西九文化區M+

日期：2026年3月8日（星期日）

時間：上午10時至晚上8時

免費參觀範圍：

2 樓： 希克展廳、東展廳、南展廳、包陪麗、渡伸一郎展廳及匣子。

B2 層： 展演空間及潛空間如常免費開放。

入口：M+藝術廣場入口

699c356fe4b08c07fcd30050 下載 下載 (2)

藝術三月｜純藝術攝影師蘇秀儀《懸夜》攝影展

香港純藝術攝影師蘇秀儀將於Art Central 2026展出最新攝影系列《懸夜》，展覽於2026年3月24日至29日在中環海濱舉行。作品以深夜城市為背景，聚焦夜幕下仍在運作的工作場所與過渡空間，透過沉靜而克制的影像語言，呈現褪去繁華外表後的香港面貌。

《懸夜》系列多在深夜拍攝，畫面中的人物與臨時場景在寂靜之中浮現，光線只勾勒空間而不作解釋，營造出時間被拉長、節奏放慢的氛圍，引領觀眾重新感受城市在工作與休息、恆常與流動之間的微妙狀態。這一創作方向亦源於藝術家近年的生活轉變——因慢性失眠與健康問題，她逐漸由日間拍攝轉向夜間創作，並把個人經歷轉化為持續的藝術探索。透過這組作品，藝術家以另一種視角觀察香港這座高密度城市的夜間運作與心理空間。

純藝術攝影師蘇秀儀《懸夜》攝影展詳情

展期：2026 年   3 月   24 日至   29 日

地點：香港中環海濱龍和道 9 號藝術中環展會

展位 : D8，HKI Gallery


Gretchen So Profile Photo by Steve Artz 4 Gretchen So Stock Watcher 2017 Archival Pigment Print 60x90cm 1of5 2 Gretchen So Barricades 2018 Archival Pigment Print 60x90cm 1of5 1 Gretchen So Wheelbarrow 2019 Archival Pigment Print 60x90cm 1of5

藝術三月｜「Central Yards Edible Art Fair」中環藝嚐展

「Central Yards Edible Art Fair」中環藝嚐展，將於3月26日至4月5日在中環海濱活動空間舉行。活動融合藝術、美食與互動體驗，透過味覺、視覺與感官探索，帶來一場多感官沉浸式文化體驗。

展覽設於約20,000平方呎的專屬帳篷內，設有十個主題展廳，每個空間均以不同藝術流派為靈感，例如印象派、超現實主義、現代主義及普普藝術等，並配合創意裝置與特色小食，讓參加者在觀賞藝術的同時，以味覺體驗重新演繹藝術概念。部分展廳亦將聚焦香港藝術面貌，邀請本地藝術家創作場地限定裝置，展現本地文化與創意。

門票現已於活動網站公開發售，成人早鳥票價由港幣256元起，每張門票可於指定時段入場，參觀全部十個主題展廳，並品嚐十款創意小食。此外，大會亦設有需另行收費的「Edible Workshops」工作坊（每節港幣280元），讓參加者親手創作可食用藝術作品，延伸展覽的互動體驗。

「Central Yards Edible Art Fair」中環藝嚐展

預定門票按此

日期：2026 年3月26日（星期四）至4月5日（星期日） 

時間：早上10時至晚上 10時（最後入場時間為晚上9時）

地址：中環海濱活動空間


Gallery Rendering Drip (Image Credit to Central Yards Edible Art Fair) Gallery Rendering Go Bananas! (Image Credit to Central Yards Edible Art Fair) Choc Duck at The Magic Makers (Image Credit to Central Yards Edible Art Fair) The Tin at Feast Your Eyes 1 (Image Credit to Central Yards Edible Art Fair) Liquid Palette at Drip (Image Credit to Central Yards Edible Art Fair)

藝術三月｜Art Central

第十一屆Art Central將於3月25日至29日於中環海濱舉行，並於3月24日設貴賓預覽。今屆展會匯聚超過100間畫廊及約500位來自香港、亞洲及世界各地的藝術家，呈現繪畫、雕塑、裝置、影像及數位藝術等多元媒介作品。展會焦點之一為全新策展單元「Central Stage」，邀請近年於國際藝壇備受關注的藝術家參與，包括Elnaz Javani與Marta Frėjutė，連同早前公布的藝術團體SIDE CORE，透過大型或專題形式展示其創作實踐，聚焦當代藝術的重要新聲。

展會同時設有多個特色單元，其中「Neo」展區集合10間新晉或成立不久的畫廊，帶來具前沿性的新銳藝術創作；而「異體雕塑及裝置項目」則展出5件大型裝置作品，其中包括多位香港藝術家的場域特定創作。此外，本屆亦創下歷來最多雙人展覽展位，並推出全新數位藝術單元「C3NTR4L+」，在畫廊展區、個人專題展覽及多媒介藝術呈現之間，展示當代藝術跨領域與實驗性的創作方向。

Art Central詳情

預定門票按此

3月24日（星期二）

貴賓預覽（僅供獲邀者參與）

3月25日（星期三）

公眾參觀： 中午12時 – 下午5時

中環之夜 ：下午5時 – 晚上9時

3月26日（星期四）

公眾參觀： 中午12時 – 晚上7時

3月27日（星期五）

公眾參觀 ：中午12時 – 晚上7時

3月28日（星期六）

公眾參觀：上午11時 – 晚上7時

3月29日（星期日）

公眾參觀 ：上午11時 – 晚上5時

地點：香港中環海濱龍和道9號


Ming Ke, Installation View of《松 NO.03》, 2022. Oil on canvas. Courtesy of the artist and NoSugar Gallery Marta Frėjutė, Installation View of Curiosity, 2022. Neon lamp, 35 x 75 x 6 cm. Photo by A. Vasilenko. Courtesy of the artist and Meno Parkas Gallery Casper Kang, STAR 324, 2025. Burnt hanji, oriental painting powdered pigments, graphite, hanji on linen hemp, 292 x 292 cm. Courtesy of the artist and Kimreeaa Gallery Marlene Steyn, The Part Tree Planner, 2023. Oil and acrylic on canvas, 110 x 80 cm. Courtesy of the artist and Astra Art

藝術三月｜GOLD揭幕展《CERTAINLY》

Serakai Studio 旗下全新藝術空間 GOLD 將於3月20日開幕，並以聯展《CERTAINLY》作為揭幕展覽。展覽由 Serakai Studio 共同創辦人兼策展總監 Tobias Berger 策劃，靈感來自美國作曲家與藝術家 La Monte Young 1960年的指令式作品《Composition 1960 #10》，以簡單的「畫一條直線並沿著它走」為概念起點，延伸出對創作過程與不確定性的思考。

展覽匯聚多位來自不同地區的藝術家，包括 Pak Sheung Chuen、Santiago Sierra、Shinro Ohtake 及 Peter Robinson 等，透過不同媒介與創作方式，探索當既定結構被打破時所產生的創意空間。位於香港黃竹坑的 GOLD 亦定位為跨領域文化實驗空間，結合藝術、設計、音樂與時尚等領域，促進不同創意社群之間的交流。

展覽：《CERTAINLY

日期：2026年3月20日（星期五）至5月3日（星期日）

開放時間：星期三至星期日｜中午12時至晚上6時*

地址：香港黃竹坑黃竹坑道42號地下 GOLD

*特別開放時間：

2026年3月21日（星期六）至3月29日（星期日）｜每日早上10時至晚上6時

2026年3月24日（星期二）｜早上10時至晚上11時


螢幕擷取畫面 2026 03 05 155125 Santiago Sierra 250 cm Line Tattooed on Six Remunerated People. Image courtesy of Estudio Santiago Sierra. GOLD by Serakai Studio 3

