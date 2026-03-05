復活節好去處｜愉景灣獵蛋遊戲回歸 逾50,000份獎品/巨型充氣彈床

復活節將至，當然要與小朋友一起玩經典尋蛋遊戲！愉景灣將於4月3日至4日舉辦「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」，孩子可挑戰在沙灘上尋找復活蛋，兌換超過50,000份獎品。另外，活動同時設有巨型充氣彈床城堡、攤位遊戲及各種工作坊，絕對是孩子的放電首選。

獎品超過5萬份！ 獵蛋遊戲將會分兩日舉行，屆時愉景灣沙灘將會埋藏大量復活蛋。玩家每掘出1隻復活蛋，即可換領指定獎品。如果挖掘到體積較大的復活蛋，玩家更可贏得總值過千元的特別大獎，禮物總數超過50,000份。3至10歲的小朋友將會按照年齡分組參加，每位玩家可獲贈歡迎禮品包，當中包括掘蛋工具及精美紀念品。

設巨型充氣彈床城堡+工作坊 除了獵蛋遊戲外，愉景灣同時推出多種趣味活動。「愉景廣場充氣樂園」最適合活潑好動的小朋友，他們可在巨型充氣彈床城堡上瘋狂彈跳，以及參與各種攤位遊戲。意濤展銷廳亦設有「拼貼彩蛋實驗室」及「幻彩繪蛋工房」，活動期間訪客可免費任玩。

活動詳情 日期：4月3日至4日 (星期五至六) 活動時間：上午10時30分至下午6時30分 獵蛋時間：中午12時至下午5時05分 (各年齡組別劃分不同時段進行) 地點：大白灣沙灘 報名方法 每位參與「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」的小朋友須持一張通行證入場。 A)「獵蛋通行證」 行政費：HK$298/ 一位小童 每張「獵蛋通行證」包含以下內容： • 「獵蛋奇兵」歡迎禮品包一份 (內含掘蛋工具及紀念品) • 參加「獵蛋奇兵」遊戲一節 (適用於一名3至10歲小童參與，3至4歲小童需由一名18歲或以上的成年監護人陪同)

• 當日「愉景廣場充氣樂園」遊戲通行證一張 • 「獵蛋奇兵」證書一張 B)「獵蛋通行證套票」 行政費：HK$398/ 一位小童 每張「獵蛋通行證套票」包含以下內容： • 「獵蛋奇兵」歡迎禮品包一份 (內含掘蛋工具及紀念品) • 參加「獵蛋奇兵」遊戲一節 (適用於一名3至10歲小童參與，3至4歲小童需由一名18歲或以上的成年監護人陪同) • HK$100愉景灣禮券一張 • 當日「愉景廣場充氣樂園」遊戲通行證一張 • 「獵蛋奇兵」證書一張 立即購票