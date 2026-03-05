熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Mar-05 16:07
更新：2026-Mar-05 16:07

復活節好去處｜愉景灣獵蛋遊戲回歸 逾50,000份獎品/巨型充氣彈床

分享：
Nose 31
adblk4

復活節將至，當然要與小朋友一起玩經典尋蛋遊戲！愉景灣將於43日至4日舉辦「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」，孩子可挑戰在沙灘上尋找復活蛋，兌換超過50,000份獎品。另外，活動同時設有巨型充氣彈床城堡、攤位遊戲及各種工作坊，絕對是孩子的放電首選。 

1. KV

愉景灣將於4月3日至4日舉辦「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」。

獎品超過5萬份！

獵蛋遊戲將會分兩日舉行，屆時愉景灣沙灘將會埋藏大量復活蛋。玩家每掘出1隻復活蛋，即可換領指定獎品。如果挖掘到體積較大的復活蛋，玩家更可贏得總值過千元的特別大獎，禮物總數超過50,000份。310歲的小朋友將會按照年齡分組參加，每位玩家可獲贈歡迎禮品包，當中包括掘蛋工具及精美紀念品。 

3. Discovery Bay Easter Egg Hunt Game Zone Wide 5. Discovery Bay Easter Egg Hunt Kids 6. Discovery Bay Easter Egg Hunt Grand Egg Prizes

設巨型充氣彈床城堡+工作坊

除了獵蛋遊戲外，愉景灣同時推出多種趣味活動。「愉景廣場充氣樂園」最適合活潑好動的小朋友，他們可在巨型充氣彈床城堡上瘋狂彈跳，以及參與各種攤位遊戲。意濤展銷廳亦設有「拼貼彩蛋實驗室」及「幻彩繪蛋工房」，活動期間訪客可免費任玩。

14. Discovery Bay Easter Egg Hunt & Carnival Bunny Mascot 11. DB North Plaza Giant Easter Eggs Funland 2026 7. Discovery Bay Easter Egg Hunt Small Egg redeem Prizes 8. DB Plaza Inflatable Funland wide

活動詳情

日期：43日至4 (星期五至六)

活動時間：上午1030分至下午630

獵蛋時間：中午12時至下午505 (各年齡組別劃分不同時段進行)

地點：大白灣沙灘

報名方法

每位參與「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」的小朋友須持一張通行證入場。

A)「獵蛋通行證」

行政費：HK$298/ 一位小童

每張「獵蛋通行證」包含以下內容：

•     「獵蛋奇兵」歡迎禮品包一份 (內含掘蛋工具及紀念品)

•     參加「獵蛋奇兵」遊戲一節 (適用於一名310歲小童參與，34歲小童需由一名18歲或以上的成年監護人陪同)

adblk5

•     當日「愉景廣場充氣樂園」遊戲通行證一張

•     「獵蛋奇兵」證書一張

B)「獵蛋通行證套票」

行政費：HK$398/ 一位小童

每張「獵蛋通行證套票」包含以下內容：

•     「獵蛋奇兵」歡迎禮品包一份 (內含掘蛋工具及紀念品)

•     參加「獵蛋奇兵」遊戲一節 (適用於一名310歲小童參與，34歲小童需由一名18歲或以上的成年監護人陪同)

•     HK$100愉景灣禮券一張

•     當日「愉景廣場充氣樂園」遊戲通行證一張

•     「獵蛋奇兵」證書一張

立即購票

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務