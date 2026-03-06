購物優惠｜SOGO崇光啟德店「啟德無限賞」 滿$1,000即減$120/滿$500送$100現金券/2折換購商品

踏入春季，不少人開始添置新裝或更新家居用品。SOGO崇光啟德店由3月4日至3月19日推出「啟德無限賞」購物優惠，消費可享即買即減折扣，每滿指定金額即時扣減，優惠不設上限。同時亦有會員購物滿$500送$100電子現金券，以及累積消費滿$1,000可以低至2折換購商品等優惠，即睇以下優惠詳情！
即買即減 滿$1,000減$120
活動期間於崇光啟德店即日單一發票購物滿淨值$500可減$50；每滿$1,000則減$120，如此類推，結帳時可即時扣減金額，不設減免上限。換言之，購物金額越高，可享的扣減亦越多。
優惠適用於店內多個商品類別，包括時尚服飾、手袋鞋履、珠寶配飾及家居生活用品等。不過部分專櫃及商品不適用，例如CHANEL美妝專櫃、六福珠寶、Just Gold & Just Diamond，以及指定金飾、嬰兒奶粉及電子遊戲產品等。
會員滿$500送$100現金券
此外，SOGO Rewards會員於推廣期間即日單一購物滿$500，可獲贈崇光啟德店限定$100電子現金券一張。該現金券可於3月20日至4月7日舉行的「SOGO Rewards會員日」期間使用，每滿$1,500可使用一張，同一交易最多可用3張。
會員日10倍積分/指定品牌最高40倍積分
緊接「啟德無限賞」，SOGO Rewards會員日將於3月20日至4月7日舉行。今年適逢會員計劃推出10周年，活動期間將推出多項積分獎賞。會員於崇光兩店及網店消費可享全店2倍積分，而指定精選品牌則可獲高達40倍積分，部分情況下合計可達50倍積分。
不同級別會員亦設有額外積分禮遇。例如AJISAI繡球花藍卡會員（銅鑼灣店及啟德店適用）及TSUBAKI茶花紅卡會員（啟德店適用），在活動期間累積消費滿$3,000（最多兩張發票），即可獲發一張10倍積分電子券，可用於任何一筆合資格交易，積分回贈上限為10,000分。
至於KIKU菊花金卡會員，在會員日首三天（3月20日至3月22日）於單一交易消費滿$2,000，即可享額外10倍積分禮遇，積分回贈上限為40,000分。
新會員三重賞
推廣期間新登記成為SOGO Rewards會員，可獲崇光啟德店$10電子現金券；若活動期間累積消費滿$1,500，可獲3,000額外積分，累積滿$5,000則可獲最高10,000額外積分。
另外，會員如於SOGO Rewards手機應用程式綁定The Twins Rewards帳戶，可獲The Twins雙子匯$10電子現金券；若再綁定中銀崇光Visa卡並完成任何一筆消費，亦可額外獲贈崇光啟德店$10電子現金券，以及agnès b. CAFÉ$50電子現金券。
累積消費滿$1,000可低至2折換購商品
配合會員日活動，崇光亦推出「春日換購樂」。會員於活動期間每累積消費滿$1,000，即可前往崇光銅鑼灣店或啟德店指定換購處，以低至2折優惠換購精選商品，每人最多可換購8件。換購商品主要為家居用品、廚具及生活用品等。
崇光銅鑼灣店
地址：香港銅鑼灣軒尼詩道 555 號
營業時間：星期一至日上午 10 時至晚上 10 時
崇光啟德店
地址：九龍啟德協調道 12 號雙子匯一期
營業時間： 星期一至四、星期日及公眾假期上午 11 時至晚上 8 時；
星期五、六及公眾假期前夕上午 11 時至晚上 9 時