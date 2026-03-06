購物優惠｜SOGO崇光啟德店「啟德無限賞」 滿$1,000即減$120/滿$500送$100現金券/2折換購商品

踏入春季，不少人開始添置新裝或更新家居用品。SOGO崇光啟德店由3月4日至3月19日推出「啟德無限賞」購物優惠，消費可享即買即減折扣，每滿指定金額即時扣減，優惠不設上限。同時亦有會員購物滿$500送$100電子現金券，以及累積消費滿$1,000可以低至2折換購商品等優惠，即睇以下優惠詳情！

即買即減 滿$1,000減$120

活動期間於崇光啟德店即日單一發票購物滿淨值$500可減$50；每滿$1,000則減$120，如此類推，結帳時可即時扣減金額，不設減免上限。換言之，購物金額越高，可享的扣減亦越多。

優惠適用於店內多個商品類別，包括時尚服飾、手袋鞋履、珠寶配飾及家居生活用品等。不過部分專櫃及商品不適用，例如CHANEL美妝專櫃、六福珠寶、Just Gold & Just Diamond，以及指定金飾、嬰兒奶粉及電子遊戲產品等。



會員滿$500送$100現金券

此外，SOGO Rewards會員於推廣期間即日單一購物滿$500，可獲贈崇光啟德店限定$100電子現金券一張。該現金券可於3月20日至4月7日舉行的「SOGO Rewards會員日」期間使用，每滿$1,500可使用一張，同一交易最多可用3張。