Estee Lauder首個美妝主題樂園登陸海港城 4大互動體驗/ Silk聯乘特飲/主題自拍館

室外園區設四大互動裝置，設計靈感來自全新Double Wear粉底的四大革命性突破。「#超延展 層層曡」以層層曡設計寓意粉底隨意堆疊、輕盈不厚重的特性，是打卡絕佳位置！「#超持妝 Pickleball Club」設有型格十足的匹克球場，只要消費滿 $1,280，即可解鎖由專業教練駐場的15分鐘動感體驗，親身印證 Double Wear系列「超持妝」防汗實力。「#超養膚 旋轉椅」挑戰大家的平衡力，展現粉底的「雙效平衡穩肌科技」。色彩繽紛的「#超融膚 波波池」則是必到打卡點，波波池以全系列24種膚色色調為設計靈感，象徵粉底能完美融入不同亞州膚色。

室内園區2大玩法

走入室內園區，品牌特設「經典跳舞機」，讓參加者在節奏感十足的遊戲中，趣味解鎖最適合自己的粉底配色訣竅。如果想更精準地找到專屬色號，「底妝 Pro-Bar」由專業美妍顧問主理，提供一對一的底妝訂製服務，享受亞洲 No.1 粉底品牌的持久無瑕妝感之餘，掌握春日透亮妝容的秘訣。

場內更引入韓式風格「Double Wear ID 自拍館」，只要在現場進行任何消費，即可進入自拍機，拍出充滿個性的精緻ID卡。這種即影即有的體驗，無疑是今年最流行的美妝社交玩法。Estée Laude今次更與人氣茶飲店Silk聯乘，推出活動限定特飲。凡任何消費即有機會品嘗特式茶飲，其中主打「絲霧可可」不容錯過，選用烏龍茶底，配上可可奶蓋及民豐行麻糬，完美演繹Double Wear粉底絲滑質感。