新店關注組｜銅鑼灣玩味創意雞記飯店 $340開幕優惠試勻7大招牌雞饌

走創意玩味、麻甩系浪漫路線的「雞記飯店」，以窩心療癒雞饌為主題，主打多款亞洲融合雞料理，款式口味有新意。飯店將於3月7日在銅鑼灣希慎廣場亮相。

按尖叫玩具雞下單 飯店自稱「麻甩系」浪漫，到處都見雞哥蹤影，包括「雞哥巨無霸」模型、刻上雞哥腳印與大名的「雞哥星光大道」、入口處的透視「雞骨模型」，破格的視覺藝術夠晒吸睛。點餐過程已經充滿趣味，只需一按桌上的尖叫玩具雞，發出叫聲代替傳統服務鈴，喚回起大家的童真。

亞洲融合雞饌料理 看看餐牌，多款單點雞饌料理有佐酒首選鑊氣雞腎、檸檬焦糖炸雞軟骨、黑金水牛城雞翼、醋漬雞皮沙律、檸欖雞腳、雞湯蟹粉小籠包、「雞哥」芝士焗飯等等；午餐就有親民價火炙慢煮雞叉燒飯、法式經典奶油燴雞飯，各有特色。

平$100嘗味菜單優惠 最抵係新開張推出嘗味菜單優惠，由3月7日起至4月30日期間，只需免費登記成為「Gaikee雞記飯店」會員，就可享每位$340優惠價/兩位起（原價$440），一次嘗盡7道招牌菜，包括「雞哥」招牌雞肝醬、雞紅三寶、燒熟成三黃雞、燒酎人參雞湯、烤時蔬配腰果味噌醬、雞油脆飯及「雞哥」海盜船。菜式份量按人數而定，每人更送上一杯無酒精飲品。

自家製雞肝醬 招牌雞肝醬加入味噌蜜糖調製，香滑細膩，頂層綴以清甜無花果醬及漬甘筍，開胃而中和膩感；佐以撒滿脆雞皮碎及芝士的薄脆多士，成為滋味小吃。雞紅三寶將經典街頭風味升級，雞紅配搭蘿蔔、釀入布里芝士的福袋，芝士香與辛辣交融，夠惹味。主菜三黃雞，經吊掛熟成，加強肉味，再以高溫烤製，雞皮金黃酥脆，鎖著豐盈肉汁。配醬附上以辣椒和蝦米調製成的蝦辣醬，鹹鮮微辣，另一款日式甜醬油，帶出雞肉甜味。

香氣誘人煎雞油脆飯 養生的燒酎人參雞湯，以人參、枸杞等慢火熬煮3至4小時，醇厚滋補。食客可依個人喜好倒入日本米燒酎，驅寒暖胃。雞油脆飯加入粟米粒、漬物及焦香大蔥，下雞油煎，飯焦脆口，雞油香氣誘人。當然餐牌還有其他非雞類菜式。甜品「雞哥」海盜船其實是懷舊香蕉船，沒有雞成分，焦糖香蕉船身伴上新鮮水果及三色雪糕，灑上朱古力彩針，童年回憶重現眼前。

5月開始DJ現場打碟 5月起逢星期五、六將會延長營業時間至晚上11時半，並於晚上10時後供應限定深夜佐酒菜單，配合DJ現場打碟，帶來全方位餐飲娛樂體驗。飯店也發售一系列雞哥周邊潮物商品，有Cap帽、短袖Tee、Tote Bag、啤酒杯、筷子等等，顧客可直接購買或透過會員積分換領，詳情就要留意官方社交媒體發放的消息！

雞記飯店 地址：銅鑼灣希慎廣場8樓誠品生活L804 電話：5203 0398 營業時間： 星期一至星期日：上午11時半至晚上10時 5月1日起： 星期日至星期四：上午11時半至晚上10時 星期五及星期六：上午11時半至晚上11時半