舊衣復活節@灣仔合和 二手時裝市集+時裝換物 達人教授舊衣升級翻新

聖雅各福群會Green Ladies、Redress、JupYeah執嘢及Retrovert，今個3月最後一個周末，於灣仔合和商場舉行為期3天、全港首個大型二手時裝節《Secondhand Easter 舊衣復活節》，聯手推動本地時裝循環文化。無論時裝愛好者或是市民，都可以親臨現場選購二手時裝市集、參加時裝換物或工作坊，找尋及分享高質二手服飾，以及反思時裝整個生命周期。
Redress 2025年曾發表一份報告，指2023 年香港每日有402噸紡織廢料被送到堆填區，當中大量仍有價值的服裝。由於環保關係，加上近年年輕一代對二手時裝的喜愛增加，不少海外二手時裝品牌亦進駐香港，令本地二手時裝市場人氣急升。
四大環保時裝集團聯手
《舊衣復活節》集合四間獨特的本地時裝循環機構的力量，包括以寄賣模式營運的環保社企Green Ladies、非牟利環保快閃二手時裝店Redress、香港唯一推行以衣物換衣物非牟利組織JupYeah執嘢，以及深受本地年輕消費族群喜愛的二手時裝社企Retrovert，聯合一起舉行二手時裝市集，以及時裝換物活動，透過工作坊、修補翻新服務及創意活動，讓參加者了解衣物延壽之道之餘，更可提升舊衣的時尚價值。
達人指導升級二手時裝價值
活動請來多個二手時裝再造達人及團體，包括以redesign聞名的Fashion Clinic、設計師兼升級再造藝術家Alize Lam、由上環社區內的媽媽、退休人士和長者組成的縫紉小組上環補補(one bite SOCIAL)、紡織工藝文化自媒體Stitchmate，以及可持續時裝品牌拾指衣舍，均會出席《舊衣復活節》舉行工作坊，分享各自的專業知識，為市民介紹二手職場服裝，並有專人指導服裝配搭建議，並會透過互動，讓大眾了解在購買全新衣物前，優先選擇換物、二手時裝、修補或升級再造等消費模式，避過衝動消費的陷阱。
《Secondhand Easter 舊衣復活節》詳情：
日期：3 月 27 至 29 日(中午12時至晚上8時)
地點：灣仔皇后大道東183號合和商場3樓中庭
票價：二手時裝市集(免費入場)；「時裝換物」活動($50入場費)；部分工作坊
及須預先登記。