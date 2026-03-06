舊衣復活節@灣仔合和 二手時裝市集+時裝換物 達人教授舊衣升級翻新

聖雅各福群會Green Ladies、Redress、JupYeah執嘢及Retrovert，今個3月最後一個周末，於灣仔合和商場舉行為期3天、全港首個大型二手時裝節《Secondhand Easter 舊衣復活節》，聯手推動本地時裝循環文化。無論時裝愛好者或是市民，都可以親臨現場選購二手時裝市集、參加時裝換物或工作坊，找尋及分享高質二手服飾，以及反思時裝整個生命周期。

Redress 2025年曾發表一份報告，指2023 年香港每日有402噸紡織廢料被送到堆填區，當中大量仍有價值的服裝。由於環保關係，加上近年年輕一代對二手時裝的喜愛增加，不少海外二手時裝品牌亦進駐香港，令本地二手時裝市場人氣急升。