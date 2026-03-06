網上熱話｜大批網民分享與順豐哥哥曖昧關係！窩心對話流出超甜蜜：去旅行會買手信俾佢

相信不少人都有網上購物經驗，而大部分人都會選擇在順豐智能櫃取件，又或經由順豐哥哥送貨上門。由於送貨上門需要遷就大家在家的時間，因此偶爾都會收到順豐哥哥的WhatsApp或電話，加上在該區送貨的順豐哥哥來來去去大多都是同樣送貨員，令不少網民紛紛表示早已與順豐哥哥十分相熟，更可以用「曖昧」去形容彼此之間的關係。

大批網民分享與順豐哥哥曖昧關係 深信很多人都有試過網購後靠送貨員將貨物送上門，有時的確需要經由WhatsApp或電話商討方便收件的時間，亦因此會與自己所住地區的送貨員有密切關係。早前，有網民在社交平台上發文，形容自己與順豐哥哥的關係「曖昧」，只因「佢打黎第一句已經係：X小姐，你/你媽咪/你daddy有件快遞放左喺管理處呀，記得攞」，而她亦表示自己「set左佢做聯絡人（唔緊急嗰隻）」。

窩心對話流出超甜蜜 帖文引出不少網民分享自己與順豐哥哥的窩心對話，有人直指「有次屋企大廈有意外順豐哥哥一知道即刻問我同屋企人有無事」、「我去旅行又會買手信俾佢，諗諗下都好曖昧」、「我同佢已經曖昧到連佢幾時放假都知」、「我都有試過同順豐哥哥fd到佢話要請我食飯，次次派件我都會msg佢，派快啲啦，幾時到我」。

順豐哥哥超nice形象深入民心 可能因為大多順豐哥哥都有窩心舉動，令他們超nice的形象深入民心，更分享他們的「好人好事」，「我唔算好熟，但如果份件到付佢拍門冇人，會放低之後send payme link比我，超方便！」、「我同順豐哥哥熟到 ，佢成日攞紙箱、bubble 紙、封箱膠紙比我，仲要唔係一個半個 ，係一大卷人咁高嘅bubble 紙， 5舊一條嘅封箱膠紙（間唔中醒兩條比我）同埋一捆紙箱」、「派村屋果d直頭會幫你餵狗」。