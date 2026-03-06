歷山酒店復活節自助餐買2送1 免費玩小廚神工作坊

復活節歡樂氣氛漸濃！踏入假期，少不了帶一家大細享用一頓豐盛精緻的美食，打造難忘回憶。4月3日至7日期間，歷山酒店推出限定「復活節奇趣滿FUN」自助晚餐，除了一系列節日菜式外，小朋友更可免費參與小廚神工作坊，學習製作復活節瑞士卷。酒店同步推出超抵買2送1優惠，兩位成人於網店預先付款，一位11歲以下小朋友即可免費享用自助餐，性價比超高。
多款節日限定美食 必試復活節甘筍蛋糕！
復活節限定餐單十分豐富。前菜方面，食客可享受七彩復活蛋與煙三文魚黑魚籽復活蛋，以及意大利芝士無花果風乾火腿、香脆三文魚塊和三色彩椒海鮮等。即切烤肉區當然必備烤澳洲西冷牛扒。羊肉愛好者不妨嘗試燒羊腿配薄荷燒汁，肉質柔嫩的羊腿伴隨淡淡的薄荷香氣，讓人食指大動。海鮮區亦有人氣冰鎮海鮮，包括鱈場蟹腳、青口、海螺、凍蝦等。
最後，甜品控不妨試試多款節日限定甜品，包括復活兔香蕉蛋糕、復活節甘筍蛋糕、復活節曲奇餅、復活節十字包、七彩冬甩、彩虹蛋糕及招牌芒果拿破崙。
免費參加小廚神活動
另外，4至11歲的小朋友可免費參加「復活奇趣滿FUN小廚神」活動，在專人帶領下，學習製作復活節瑞士卷和裝飾杯子蛋糕。完成活動後，參加者更可由行政總廚頒發證書，最後帶走廚師服飾、親手製作的杯子蛋糕及瑞士卷。
歷山酒店推出網上商店自助午餐及自助晚餐預付優惠。凡兩位付費成人可享網店7折，一位11歳以下小童可免費享用自助餐。
歷山餐廳「復活節奇趣滿FUN」自助餐價錢
網上商店7折折實價
自助午餐 (12:00 – 14:30)
自助晚餐 (18:30 – 21:30)
03－07 / 04 / 2026
03－06 / 04 / 2026
成人
$374.40 (原價 $468.00+10%)
$550.40 (原價 $688.00+10%)
長者(60歲+)
$310.40 (原價 $388.00+10%)
$454.40 (原價 $568.00+10%)
小童(4 – 11歲)
$190.40 (原價 $238.00+10%)
$278.40 (原價 $348.00+10%)
兩大一小(11歲以下)
$772.60 (原價 $1,174.00+10%)
$1,135.60 (原價 $1,724.00+10%)
生日成人買五送一
$1,918.80 (人均 $319.80)
$2,820.80 (人均 $470.10)
免費生日蛋糕: 2位以上付費客人0.5磅，7位以上付費客人1 磅(最少兩日前預訂)