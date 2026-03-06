歷山酒店復活節自助餐買2送1 免費玩小廚神工作坊

復活節歡樂氣氛漸濃！踏入假期，少不了帶一家大細享用一頓豐盛精緻的美食，打造難忘回憶。4月3日至7日期間，歷山酒店推出限定「復活節奇趣滿FUN」自助晚餐，除了一系列節日菜式外，小朋友更可免費參與小廚神工作坊，學習製作復活節瑞士卷。酒店同步推出超抵買2送1優惠，兩位成人於網店預先付款，一位11歲以下小朋友即可免費享用自助餐，性價比超高。

多款節日限定美食 必試 復活節甘筍蛋糕！

復活節限定餐單十分豐富。前菜方面，食客可享受七彩復活蛋與煙三文魚黑魚籽復活蛋，以及意大利芝士無花果風乾火腿、香脆三文魚塊和三色彩椒海鮮等。即切烤肉區當然必備烤澳洲西冷牛扒。羊肉愛好者不妨嘗試燒羊腿配薄荷燒汁，肉質柔嫩的羊腿伴隨淡淡的薄荷香氣，讓人食指大動。海鮮區亦有人氣冰鎮海鮮，包括鱈場蟹腳、青口、海螺、凍蝦等。

最後，甜品控不妨試試多款節日限定甜品，包括復活兔香蕉蛋糕、復活節甘筍蛋糕、復活節曲奇餅、復活節十字包、七彩冬甩、彩虹蛋糕及招牌芒果拿破崙。