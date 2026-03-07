熱門搜尋:
出版：2026-Mar-07 14:00
更新：2026-Mar-07 14:00

I.T Outlet及 i.t Outlet進駐MegaBox 逾50品牌低至2折/買2件額外5折

MegaBox變身為九龍東掃貨熱點！早前多個國際及日本人氣品牌進駐MegaBox，包括LOG-ON、小米之家及M&S等。即日起，I.T Outlet i.t Outlet正式登陸MegaBox，顧客可以低至2折入手超過50個國際品牌，性價比超級高。即日起至331日期間，顧客於I.T Outlet購買指定產品2件，更可享額外5折優惠，買得多平得多！

I.T Outlet store front1

即日起，I.T Outlet及 i.t Outlet正式登陸MegaBox。

匯聚逾50品牌！ 2件額外5

MegaBox內的I.T Outlet  i.t Outlet匯聚逾50個國際品牌，當中包括STELLA McCARTNEYFred PerryRAG & BONEWE11DONEY/PROJECTMSGMIROBY FARJONATHAN SIMKHAI等，指定貨品更加低至2折，粉絲萬勿錯過。

I.T Outlet i.t Outlet同時推出3MegaBox店獨家優惠。即日起至331日期間，顧客於I.T Outlet購買指定產品2件，可享額外5折優惠；消費滿 HK$1,000，即可享額外7折優惠。另外，顧客在 i.t Outlet 消費滿HK$800，即可享額外7折優惠。商場亦有推出消費優惠。顧客憑地面層全新商戶即日單一電子消費滿HK$500收據，即可換領HK$50 MegaBox電子餐飲券一張。

ALPHA INDUSTRIES AAPE B+AB KANGOL FINGERCROXX CHOCOOLATE FIVE CM 5CXPTM00126XO(GYL)$359($999) IZZUE

MegaBox GLiftstyle & Outlet Stores商戶名單

and ST Outlet

Brooks Brothers & ImagineX Outlet

D-mop Outlet

I.T Outlet

i.t Outlet

K-SWISS & Palladium

LACOSTE

Marimekko (即將開幕coming soon)

New Balance Premium Outlet

Timberland

Tootoo

Shoes Corner

LOG-ON

小米之家

M&S

眼鏡88

