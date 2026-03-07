I.T Outlet及 i.t Outlet進駐MegaBox 逾50品牌低至2折/買2件額外5折

MegaBox變身為九龍東掃貨熱點！早前多個國際及日本人氣品牌進駐MegaBox，包括LOG-ON、小米之家及M&S等。即日起，I.T Outlet及 i.t Outlet正式登陸MegaBox，顧客可以低至2折入手超過50個國際品牌，性價比超級高。即日起至3月31日期間，顧客於I.T Outlet購買指定產品2件，更可享額外5折優惠，買得多平得多！
匯聚逾50品牌！ 買2件額外5折
MegaBox內的I.T Outlet 及 i.t Outlet匯聚逾50個國際品牌，當中包括STELLA McCARTNEY、Fred Perry、RAG & BONE、WE11DONE、Y/PROJECT、MSGM、IRO、BY FAR和JONATHAN SIMKHAI等，指定貨品更加低至2折，粉絲萬勿錯過。
I.T Outlet及 i.t Outlet同時推出3大MegaBox店獨家優惠。即日起至3月31日期間，顧客於I.T Outlet購買指定產品2件，可享額外5折優惠；消費滿 HK$1,000，即可享額外7折優惠。另外，顧客在 i.t Outlet 消費滿HK$800，即可享額外7折優惠。商場亦有推出消費優惠。顧客憑地面層全新商戶即日單一電子消費滿HK$500收據，即可換領HK$50 MegaBox電子餐飲券一張。
MegaBox G層Liftstyle & Outlet Stores商戶名單
and ST Outlet
Brooks Brothers & ImagineX Outlet
D-mop Outlet
I.T Outlet
i.t Outlet
K-SWISS & Palladium
LACOSTE
Marimekko (即將開幕coming soon)
New Balance Premium Outlet
Timberland
Tootoo
Shoes Corner
LOG-ON
小米之家
M&S
眼鏡88