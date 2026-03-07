超市優惠｜惠康三月推多輪優惠 精選品牌限時88折/逾400款產品大減價

惠康於3月推出「三月大節慶」，整月輪流帶來多項88折優惠及精選商品減價，包括精選品牌買滿指定金額限時 88 折（期期不同）、「網購店取」逢星期三、四買滿$100 即享 88 折，以及多款指定產品類別優惠，即睇以下優惠詳情。
精選品牌限時88折
由3月9日起，惠康逢星期一至星期四推出限時88折優惠，集合日用品、食品及家居用品等多個類別，超過20個品牌參與，包括嘉頓、道地、雀巢、百福、刀嘜、Ariel、Lenor、金寶湯、可口可樂、芬達、雪碧、玉泉、樂事、維他奶、鈣思寶、嘉士伯、札幌啤酒及Kronenbourg 1664等。
指定優惠包括：
3月9至10日：購買嘉頓餅乾滿30元（餅乾及曲奇禮盒／禮罐除外）可享88折
3月11至12日：購買道地飲品滿50元可享88折
3月16至17日：購買雀巢冷凍鮮牛奶、乳酪、乳酪飲品或百福豆類製品滿指定金額享88折
3月18至19日：購買刀嘜食油產品滿指定金額可享折扣優惠
3月23至24日：購買Ariel及Lenor產品滿指定金額可享折扣優惠
3月30至31日：購買嘉士伯、Kronenbourg 1664或札幌啤酒產品滿指定金額可享折扣優惠
此外，「網購店取」亦推出優惠，逢星期三及四於網店購物並選擇門市自取，買滿100元即可享88折。
「係堅價」第三輪 逾400款產品大減價
除品牌折扣外，惠康亦同步推出第三輪「係堅價」優惠，由3月6日起於全線門市及網店推出，產品數量增加至超過400款，包括多個生活類別，包括新鮮水果、肉類及海鮮、朱古力與糖果、韓國即食麵、兒童及長者個人護理用品，以及家居清潔用品等。