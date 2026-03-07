超市優惠｜惠康三月推多輪優惠 精選品牌限時88折/逾400款產品大減價

精選品牌限時88折

由3月9日起，惠康逢星期一至星期四推出限時88折優惠，集合日用品、食品及家居用品等多個類別，超過20個品牌參與，包括嘉頓、道地、雀巢、百福、刀嘜、Ariel、Lenor、金寶湯、可口可樂、芬達、雪碧、玉泉、樂事、維他奶、鈣思寶、嘉士伯、札幌啤酒及Kronenbourg 1664等。

指定優惠包括：

3月9至10日：購買嘉頓餅乾滿30元（餅乾及曲奇禮盒／禮罐除外）可享88折

3月11至12日：購買道地飲品滿50元可享88折

3月16至17日：購買雀巢冷凍鮮牛奶、乳酪、乳酪飲品或百福豆類製品滿指定金額享88折

3月18至19日：購買刀嘜食油產品滿指定金額可享折扣優惠

3月23至24日：購買Ariel及Lenor產品滿指定金額可享折扣優惠

3月30至31日：購買嘉士伯、Kronenbourg 1664或札幌啤酒產品滿指定金額可享折扣優惠