海洋公園3大限時優惠 即check身份證號碼低至51折入園！門票最平$137起

海洋公園踏入第49周年，樂園載譽推出一系列驚喜優惠同賀！由2026年3月6日至4月12日，凡香港身份證號碼含有「4」或「9」，即有機會低至51折入場，成人門票最平只需$274。另設「二人同行／三人同行」成人套票及外傭專屬$399優惠，無論情侶拍拖或家庭周末出遊都啱玩！

海洋公園優惠｜1.49週年優惠門票 即check身份證51折買門票

為慶祝海洋公園踏入第49周年，樂園特別推出港人專享「見『字』有賞」限時優惠活動。由2026年3月6日至4月12日期間，只要香港身份證號碼符合以下條件，即可享門票低至51折優惠，門票最平可低至$137！



49週年優惠門票指定條件：

香港身份證號碼含有「4」及「9」號碼（括弧內數字亦作計算）：

成人門票$274｜小童門票（3－11歲）$137



香港身份證號碼含有「4」或「9」號碼（括弧內數字亦作計算）：