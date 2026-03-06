海洋公園3大限時優惠 即check身份證號碼低至51折入園！門票最平$137起

海洋公園踏入第49周年，樂園載譽推出一系列驚喜優惠同賀！由2026年3月6日至4月12日，凡香港身份證號碼含有「4」或「9」，即有機會低至51折入場，成人門票最平只需$274。另設「二人同行／三人同行」成人套票及外傭專屬$399優惠，無論情侶拍拖或家庭周末出遊都啱玩！
海洋公園優惠｜1.49週年優惠門票 即check身份證51折買門票
為慶祝海洋公園踏入第49周年，樂園特別推出港人專享「見『字』有賞」限時優惠活動。由2026年3月6日至4月12日期間，只要香港身份證號碼符合以下條件，即可享門票低至51折優惠，門票最平可低至$137！
49週年優惠門票指定條件：
香港身份證號碼含有「4」及「9」號碼（括弧內數字亦作計算）：
成人門票$274｜小童門票（3－11歲）$137
香港身份證號碼含有「4」或「9」號碼（括弧內數字亦作計算）：
成人門票$404｜小童門票（3－11歲）$202
海洋公園優惠｜2.「二人同行」/「三人同行」成人優惠套票
想約親朋好友齊齊入園？海洋公園同步推出「二人同行」及「三人同行」成人優惠套票，票價低至7折，讓你與摯愛共賞海洋奇觀、近距離接觸大熊貓與多種珍稀動物，並暢玩園內多項人氣遊樂設施。
「二人同行」成人優惠套票*
港幣$807（原價：港幣$1,076）
「三人同行」成人優惠套票*
港幣$1,131（原價：港幣$1,614）
推廣期：由2026年1月30日至2026年5月31日
套票有效期：由2026年1月31日至2026年6月30日
套票不適用於2026年2月18至20日 及 4月4至6日
* 訪客需同時入園。優惠受條款及細則約束。
立即購票
海洋公園優惠｜3.外傭專享限時優惠: 二人同遊只需 HK$399！
海洋公園特別為外籍家庭傭工推出專屬限時優惠。凡持有以「W」或「WX」字頭的香港身份證者，即可於樂園售票處購買「二人同行」套票優惠價HK$399（原價HK$1,076），一於向身邊外傭分享此優惠！