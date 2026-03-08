日本旅遊｜三重鳥羽海鮮街$30港紙食即燒海產 早餐豪歎伊勢龍蝦＋鮑魚

在香港食日本直送海產當然不及當地食新鮮！來到日本三重縣鳥羽，其中一項必做活動就是食海鮮，當地至今仍保留海女文化，隨意走入一間餐廳就能品嚐到即日捕獲的新鮮水產，種類多而且價錢平，一隻伊勢龍蝦亦不過百多港元，喜歡海鮮的遊客來到一定吃得盡興！



文、相：heidi 鳴謝：近畿日本鐵道株式會社

日本海女文化 日本沿海地區擁有豐富海洋資源，其中伊勢志摩、鳥羽等地的海女文化源遠流長，附近大部分海鮮皆由海女閉氣潛水採集。海女以閉氣自由潛水作業，經多年訓練可屏息近3分鐘，在5–20米深礁區精準撬取鮑魚、貝類等，供應當地市場與神宮祭祀。三重地區高峰期曾有約6000名海女，但因高齡化與後繼無人，現僅剩約500人，所以如果近距離體驗，可以預約到海女小屋參觀，海女小屋傳統上為海女上岸取暖、整理漁具的休憩處，如今轉型為向遊客推廣海女文化的體驗活動，不但可以品嚐海鮮燒烤，更有機會和海女拍照留念！

鳥羽海鮮一條街 位於鳥羽車站後方有一條充滿昭和風情的商店街，名為「駅前商店街」，街上聚集約10間專賣海鮮燒烤的家庭式小店，部分都是由海女家庭經營，店內的海鮮均為自家漁獲，不但海鮮新鮮，而且烹調手法亦非常講述，風味十足！

早餐歎鮮甜貝類 一日之計在於晨，早餐當然要食得好！今次我們就一口氣試兩間在地即燒海鮮店，第一間主打食貝類海產，包括海螺、帆立貝、大蜆、鮑魚等，全部都可選擇以刺身或燒烤方式品嚐，價錢由660日圓起，即約港幣三十元就能食到最新鮮的海鮮。記者最喜歡燒鮑魚，以明火燒烤，再淋上日式醬油和清酒慢煮鮑魚，上桌前已香氣撲鼻，口感軟嫩，非常入味。此外店舖牆上貼滿日本明星和運動員簽名，看起來口碑不錯！

水沼サザエ店

地址：日本三重県鳥羽市鳥羽１丁目８−７

伊勢龍蝦一客二吃大滿足 吃完鮑魚，我們再到隔離舖頭繼續下一餐！「海女小屋 ちさと」以伊勢龍蝦聞名，店內水缸有不同大小的伊勢龍蝦，每隻約2000至5000日圓不等，價錢豐儉由人。如果選擇體型肥美的更可一客二食，先吃香甜的龍蝦刺身，再煮成濃郁龍蝦味噌湯，非常滿足。甚至可以多點一隻龍蝦以燒烤方式烹煮，蝦膏甘香美味，龍蝦啖啖肉，今餐絕對是記者食過最豪華的早餐！



海女小屋 ちさと

地址：日本三重県鳥羽市鳥羽１丁目８−７