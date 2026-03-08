購物優惠｜屈臣氏網店12周年推5大優惠 過千產品低至5折/滿額加送禮物 (附優惠碼)

屈臣氏網店備受港人歡迎，網店今年踏入12周年，推出5大優惠感謝會員支持。即日起至3月24日期間，顧客可享受多重優惠，包括過千款產品低至5折、滿額即送迷你電煮籠等禮物和儲印花換獎品的優惠。即看下文！

滿額額外送禮

活動期間，易賞錢會員入手精選商品滿指定金額，並輸入優惠碼即可帶走禮物：

• 買滿$688，輸入優惠碼【12THYEAR】送可口可樂汽水迷你罐 200 毫升 6 罐裝 + 倩絲親膚4層Q版紙手巾18包裝原味

• 買滿$1,188，輸入優惠碼【PROCOOK】送普樂氏多功能雙層迷你電煮籠

• 買滿$1,999，輸入優惠碼【LESS200】即減$200

逾千件產品低至5折

網店同時精選多個人氣品牌，涵蓋美妝護膚及個人護理等，包括 Avene、La Roche-Posay和Johnson & Johnson等。顧客可一站式選購過千款產品，部分商品甚至低至5折，十分划算。周年慶期間，顧客購物每滿$59，即可獲贈電子印花一個。儲滿65個印花即可免費換領屈仔限定版迷你相機；滿75個印花，免費換BUZZ ZAKKA防霉松木纖維砧板。網店同時推出多款產品限定優惠，買滿精選產品滿指定金額，即可獲贈屈臣氏優惠券或產品折扣優惠。