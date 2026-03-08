熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Mar-08 14:00
更新：2026-Mar-08 14:00

購物優惠｜屈臣氏網店12周年推5大優惠 過千產品低至5折/滿額加送禮物 (附優惠碼)

分享：
Joe29
adblk4

屈臣氏網店備受港人歡迎，網店今年踏入12周年，推出5大優惠感謝會員支持。即日起至324日期間，顧客可享受多重優惠，包括過千款產品低至5折、滿額即送迷你電煮籠等禮物和儲印花換獎品的優惠。即看下文！

20260304 12th PR main

屈臣氏網店踏入12周年，推出5大優惠感謝會員支持。

滿額額外送禮

活動期間，易賞錢會員入手精選商品滿指定金額，並輸入優惠碼即可帶走禮物：

買滿$688，輸入優惠碼【12THYEAR】送可口可樂汽水迷你罐 200 毫升罐裝倩絲親膚4Q版紙手巾18包裝原味

買滿$1,188，輸入優惠碼【PROCOOK】送普樂氏多功能雙層迷你電煮籠

買滿$1,999，輸入優惠碼【LESS200】即減$200

逾千件產品低至5折

網店同時精選多個人氣品牌，涵蓋美妝護膚及個人護理等，包括 AveneLa Roche-PosayJohnson & Johnson等。顧客可一站式選購過千款產品，部分商品甚至低至5折，十分划算。周年慶期間，顧客購物每滿$59，即可獲贈電子印花一個。儲滿65個印花即可免費換領屈仔限定版迷你相機；滿75個印花，免費換BUZZ ZAKKA防霉松木纖維砧板。網店同時推出多款產品限定優惠，買滿精選產品滿指定金額，即可獲贈屈臣氏優惠券或產品折扣優惠。

adblk5
20260304 12thAnniversary FB 04 20260304 12thAnniversary FB 01 20260304 12thAnniversary FB 03 20260304 12th PR SleepStress 20260304 12th PR eStamp 20260304 12th PR hairSupplement 20260304 12th PR SDD

一撳即搶優惠券

另外，屈臣氏將會推出滿額即減優惠券，最高可減$100，有興趣的顧客不妨mark定以下時段：

39日至15日：買滿$388$50、買滿$799$100

316日至24日：[新客戶限定] 買滿$138享免運費、[新客戶限定] 買滿$488$60

20260309 12th PR grabCoupon

屈臣氏將會推出滿額即減優惠券，最高可減$100

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務