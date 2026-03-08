狗狗搖尾巴不只代表開心？一文睇清5種常見的尾巴語言 搖左搖右原來有分別 無尾狗又可以點睇？

放工返屋企見到狗狗瘋狂搖尾迎接，不少主人都會以為牠只是單純「好開心」。不過，動物行為學指出，狗狗搖尾巴其實是一種複雜的溝通方式，並不一定代表開心。尾巴的高度、擺動速度，甚至搖動方向，都可能透露牠們當下的情緒。以下5種常見尾巴語言，可以幫助主人更了解狗狗的心情。



搖左搖右有分別 有研究發現，狗狗尾巴搖動的方向，原來與大腦活動有關。意大利神經學家的研究指出，當狗狗感到放鬆、看到熟悉的主人或產生積極情緒時，大腦左半球會較為活躍，進而控制身體右側的肌肉，使尾巴向右偏轉。而當狗狗面對陌生犬隻、感到威脅或焦慮時，負責處理恐懼與壓力情緒的右半球會主導，導致尾巴向左偏轉。 有趣的是，其他狗狗也能辨識這種微小的方向差異。當牠們看到另一隻狗向左搖尾巴時，自身的壓力水平（如心跳速度）也會隨之上升。





5種常見的狗狗尾巴語言 除了方向之外，尾巴姿勢和擺動方式亦是觀察情緒的重要線索。 尾巴輕快搖動：心情愉快 當狗狗尾巴保持在水平位置並輕快左右擺動，通常代表心情不錯。如果見到主人時尾巴搖動幅度很大，甚至像「螺旋槳」般轉動，往往代表牠十分興奮和期待互動。 尾巴高舉：警戒或示威 若狗狗尾巴高高豎起，而且動作較為僵硬，可能代表牠正處於警戒狀態。有些狗在這種情況下尾巴會快速震動，並伴隨耳朵豎起或低聲吠叫，顯示牠可能感到威脅或正準備作出防衛行為。

尾巴下垂：情緒低落 當狗狗情緒低落或感到不安時，尾巴通常會垂低，動作亦會變得較慢。這時牠們的耳朵可能向後貼，整體姿勢也較為收縮。 夾住尾巴：恐懼不安 當狗狗極度害怕或缺乏安全感時，會把尾巴夾在兩腿之間，這也是「夾住尾巴走」一詞的由來。這種姿勢除了是縮小身體姿態外，也可能與遮蓋自身氣味有關，因為尾巴會覆蓋肛門腺位置，減少氣味散發。 翻肚搖尾：高度信任 有些狗狗在主人面前會躺下露出肚皮，同時尾巴在地上快速擺動。由於肚皮是狗狗最脆弱的部位，願意露出肚皮通常代表牠十分放鬆，對主人亦充滿信任。





無尾或短尾狗又會點表達？ 但並非所有狗狗都能夠清楚地用尾巴表達情緒。有些品種天生尾巴較短，例如哥基或法國鬥牛犬，也有部分狗隻因傳統習慣而被斷尾，令尾巴訊號較難觀察。 動物行為研究指出，尾巴較短的狗在與其他狗互動時，有時會因訊號不明顯而較容易出現溝通誤會。不過這些狗通常會透過其他方式表達情緒，例如更明顯地扭動身體、擺動屁股，或透過耳朵和表情變化補充訊號。



解讀情緒不能只看尾巴 不過都要提醒大家，搖尾巴其實更準確代表狗狗處於「情緒激動」狀態，而不一定是單純的開心。興奮、緊張甚至憤怒，都可能出現搖尾動作。因此判斷狗狗情緒時，除了尾巴外，亦應同時觀察牠的耳朵、眼神以及整體身體姿勢。 對主人而言，學懂觀察這些細微的身體語言，有助更早察覺狗狗的情緒變化，也能避免誤會牠們的訊號。下次與狗狗互動時，不妨先看看牠的尾巴在「說甚麼」。

