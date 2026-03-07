熱門搜尋:
出版：2026-Mar-07 18:00
更新：2026-Mar-07 18:00

冰島華裔爵士女神Laufey 從格林美獎到香港舞台/5月展現復古爵士魅力

SPRING 14

曾獲格林美獎及MTV音樂錄影帶大獎的冰島華裔爵士歌手Laufey(林冰)，將攜同去年發行的全新專輯《A Matter of Time Tour》舉行巡演，這次更宣布親臨亞洲，並率先於512日在香港開演。Laufey歌聲自帶有一絲慵懶，低沉嗓音卻甚極具穿透力，因此成為Gen Z最愛爵士女伶。

出生於冰島的Laufey，父親是冰島人，母親則是中國小提琴家，在屋企人的影響下，從小對音樂音樂產生興趣，除了唱歌亦懂結他彈奏、大提琴等樂器，更是美國伯克利音樂學院(Berklee College of Music)的畢業生。

Laufey 2 641736494 18569419666057648 3210689001999736168 n 642221212 18569419579057648 4802119981026379285 n 642418557 18570357127057648 5336052823745226092 n

2022年， Laufey推出首張專輯《Everything I Know About Love》，成功把古典、爵士與流行音樂完美融合，專輯一推出直接空降Billboard另類新人榜榜首。2023年，Laufey第二張專輯《Bewitched》，更獲得廣泛好評，並在2024年的《第66屆格美獎》上勇奪「最佳傳統流行歌唱專輯」，單曲《From the Start》在加拿大、紐西蘭和英國的歌曲排行榜上，均獲得優異成績。

Visa信用卡客戶率先預購

Laufey的音樂溫柔、飽滿，又能直擊內心。她的現場表演常常讓人忘記時間，坐在場館暗光下聽她唱《Street by Street》、《I Wish You Love》等歌曲，就像被帶回某個舊時代劇院，空氣中流動著絲絲懷舊甜味。這次首度來港表演，她將送上去年發行第三張專輯《A Matter of Time》內的好歌，若想在現場被她細膩歌聲包圍，Visa Infinite持卡人可於39日早上10時於Cityline提前搶票；而香港中銀Visa信用卡客戶則可在同日傍晚6時率先預購。311日上午11時起公開發售。

LaufeyA Matter of Time Tour》詳情：

日期：512(晚上8)

地點：亞洲國際博覽館Arena

價票： $ 699$1,299(一般門票)$ 1,899$2,199( VIP門票由，全坐位)

購票及查詢：https://www.livenation.hk/laufey-tickets-adp1372352

Laufey 1 643731898 18569419504057648 4267992009004364338 n 642352522 18569419540057648 78207463122384454 n 640395056 18570199957057648 320952270529529951 n

Laufey
