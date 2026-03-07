冰島華裔爵士女神Laufey 從格林美獎到香港舞台/5月展現復古爵士魅力

曾獲格林美獎及MTV音樂錄影帶大獎的冰島華裔爵士歌手Laufey(林冰)，將攜同去年發行的全新專輯《A Matter of Time Tour》舉行巡演，這次更宣布親臨亞洲，並率先於5月12日在香港開演。Laufey歌聲自帶有一絲慵懶，低沉嗓音卻甚極具穿透力，因此成為Gen Z最愛爵士女伶。

出生於冰島的Laufey，父親是冰島人，母親則是中國小提琴家，在屋企人的影響下，從小對音樂音樂產生興趣，除了唱歌亦懂結他彈奏、大提琴等樂器，更是美國伯克利音樂學院(Berklee College of Music)的畢業生。