冰島華裔爵士女神Laufey 從格林美獎到香港舞台/5月展現復古爵士魅力

曾獲格林美獎及MTV音樂錄影帶大獎的冰島華裔爵士歌手Laufey(林冰)，將攜同去年發行的全新專輯《A Matter of Time Tour》舉行巡演，這次更宣布親臨亞洲，並率先於5月12日在香港開演。Laufey歌聲自帶有一絲慵懶，低沉嗓音卻甚極具穿透力，因此成為Gen Z最愛爵士女伶。
出生於冰島的Laufey，父親是冰島人，母親則是中國小提琴家，在屋企人的影響下，從小對音樂音樂產生興趣，除了唱歌亦懂結他彈奏、大提琴等樂器，更是美國伯克利音樂學院(Berklee College of Music)的畢業生。
2022年， Laufey推出首張專輯《Everything I Know About Love》，成功把古典、爵士與流行音樂完美融合，專輯一推出直接空降Billboard另類新人榜榜首。2023年，Laufey第二張專輯《Bewitched》，更獲得廣泛好評，並在2024年的《第66屆格美獎》上勇奪「最佳傳統流行歌唱專輯」，單曲《From the Start》在加拿大、紐西蘭和英國的歌曲排行榜上，均獲得優異成績。
Visa信用卡客戶率先預購
Laufey的音樂溫柔、飽滿，又能直擊內心。她的現場表演常常讓人忘記時間，坐在場館暗光下聽她唱《Street by Street》、《I Wish You Love》等歌曲，就像被帶回某個舊時代劇院，空氣中流動著絲絲懷舊甜味。這次首度來港表演，她將送上去年發行第三張專輯《A Matter of Time》內的好歌，若想在現場被她細膩歌聲包圍，Visa Infinite持卡人可於3月9日早上10時於Cityline提前搶票；而香港中銀Visa信用卡客戶則可在同日傍晚6時率先預購。3月11日上午11時起公開發售。
《Laufey：A Matter of Time Tour》詳情：
日期：5月12日(晚上8時)
地點：亞洲國際博覽館Arena
價票： $ 699至$1,299(一般門票)、$ 1,899至$2,199( VIP門票由，全坐位)