出版：2026-Mar-07 12:00
更新：2026-Mar-07 12:00

網上熱話｜內地遊客發現港人鍾情白色運動鞋 列3大白鞋優點 網民指反映香港1特點

Joe02

圖片來源：小紅書、Instagram@kelllycheung

不時都會看到有人比較香港與內地市民衣著打扮的差異，雖然兩地的地理位置未算相差太遠，但就已經有明顯分別。早前，一位內地遊客來港旅遊時，在港鐵車廂內發現香港人特別鍾情著白色運動鞋，更列出著白鞋的3大優勢。

圖片來源：小紅書1 圖片來源：小紅書2 圖片來源：小紅書3

內地遊客發現港人鍾情白色運動鞋

早前，一位內地遊客在小紅書發文，劈頭直指自己在香港搭港鐵時，「突然發現一個小細節」，揚言「一整節車廂看過去，幾乎都是白色運動鞋」，更在「特意看了好幾站」後加深印證「大部分人腳都是白色」，與內地的時尚不一樣。

圖片來源：小紅書4

一位內地遊客在小紅書發文，搭港鐵時發現「一整節車廂看過去，幾乎都是白色運動鞋」。(圖片來源：小紅書)

列3大白鞋優點

發文者在有以上觀察後，得出一個結論指香港人整體的觀感「不是那種刻意打扮的感覺」，穿的也是「很日常的白鞋」，更大讚白鞋的優點為「乾淨、簡單、很好搭」，就連她的女兒在來港後亦「入鄉隨俗」，「自動切換成『低調模式』了」。

圖片來源：Instagram@kelllycheung

圖片來源：Instagram@kelllycheung

網民指反映香港1特點

發文者在文末更藉白鞋感慨道「時尚真的很奇妙，有時候不是你刻意追流行，而是環境會慢慢影響你」。有網民就留言回應指「我最開始來，拿了高底老爹鞋，走了一次路就後悔了，火速買了運動鞋，走的太多太累了」、「白運動鞋是最容易配搭的休閒配搭，配什麼褲子都可以，而且看著簡單潔白」，亦有人表示港人愛穿白色鞋子亦能反映香港1個特點，「反映香港的街道都算清潔」、「講事實地面基本上都是水泥地，不是黃泥土那些，確實是乾淨。而且我也是常常去香港基本上沒試過被人踩鞋跟，在內地又踩鞋，又行李箱壓鞋子，基本上不敢穿小白鞋」。

Instagram@sophieysm 圖片來源：小紅書5 圖片來源：小紅書6 圖片來源：小紅書7

