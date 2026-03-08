網上熱話｜上一份工被抄後再搵工 打工仔猶豫應否老實寫落CV 網民睇法超兩極！

近年香港經濟麻麻，不少想辭職轉工的人仍然在觀望，只因市場上的空缺比起早幾年的確少了很多，要搵工的話都有難度。若然上一份工被抄魷魚就更難搞，怕整花CV影響面試機會。早前，一位打工仔就正正因為被抄而再入職場搵工，但仍在猶豫應否老實將自己被抄的經歷同新公司講，引來網民兩極討論。

打工仔被抄後再搵工 猶豫應否老實講 早前，一位打工仔在討論區以「上一份工畀人炒，搵工應唔應該如實講？」為題發文，劈頭直指自己「早排畀公司炒咗」、「原因嚟講就的確係我有做得唔好嘅地方」，而他近日亦有主動搵新工，但就未考慮好究竟應該將離職原因寫作「自己辭職定係畀人炒」。

2原因令打工仔忐忑 發文者之所以如此忐忑，只因他認為自己在上一份工雖然「有做得唔好嘅地方」、「但同啲前同事傾過，都覺得直接炒呢個決定有啲不近人情，即係我可以值得改善嘅位未至於要去到畀人炒咁嚴重」，加上擔心坦白會影響新工作的面試機會，因而令他「好頭痕」、「搵咗工好一段時間，暫時冇問呢個問題而interview咗又冇消息，問咗呢個問題，我又照直答嘅公司都冇interview」。

網民睇法超兩極 發文者文末問一眾網民「畀著嗰個係你嘅話，你會點樣回答呢個問題？」、「或者大家覺得點樣做，搵工先會順利啲呢」。有網民就回應指應該坦白，「有公司background check真係會打去前公司HR問，你填自己辭職結果人哋打去一問係炒好似仲衰」、「先照直講，但都講返你做左咩去補救，或者你從中吸取了甚麽教訓」。但亦有網民持完全相反睇法，直言「講真話就會唔請你，講大話發現咗一樣唔請你，咁不如搏一鋪」、「梗係話你炒公司啦，呢家壞人當道」、「如果少過半年，直接當空白期咗，唔寫落cv啦」。