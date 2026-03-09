網上熱話｜網民驚見中一生學英文方式 「Re鍋」竟對應1英文單詞：要廣東話講得正先得

香港人一向重視英文科，更因為從小接受英文教育而養成中英夾雜的習慣，日常對話中總會少不免出現幾個英文單詞。若然想英文發音更標準，傳統方向都會學習拼音，惟近日網民發現有老師以廣東話拼音的方式教授中一學生英文，例如「Re鍋」對應的竟然是一個英文單詞，引起網民廣泛關注。

網民驚見中一生學英文方式 相信不少人從小學英文時，總會由簡單拼音開始學。如底子打得好，即使看到未學過的英文單詞，亦能透過拼音的方式讀出正確讀音。不過，近日有網民在社交平台發文，無奈表示「而家啲Form 1咁樣學英文」，並配有一張白板上寫滿中英文的圖片，引起網民熱議。

圖片來源：Unsplash@Brett Jordan

大量廣東話拼音輔助教學 從發文者上傳的照片中，可見相中老師並非以傳統拼音方式教授英文讀音，而是將英文單詞配上廣東話拼音，例如操作員「Operator」拼作「O爬way他」、站長「Stationmaster」拼作「S Day純媽s他」，以及回報「Reward」拼作「Re鍋」等。

網民有讚有彈 發文者對以廣東話拼音輔助教英文感到無奈，而一眾網民亦有不同睇法。有網民力撐指「我反而想知有邊個香港學生未試過咁樣mark讀音」、「At least 配到廣東話音」、「人地點學都要指指點點，有用咪得囉」。另一方面，亦有網民恐這個方法會令學生更難學懂正確讀音，「好少見老師咁教，通常學生幫自己記先咁」、「用中文字拼英文倒退咗幾多年」、「依家啲教法係咪退步咗」，更有人揚言以上教法有限制，「要班學生廣東話講得正先可以咁拼」。