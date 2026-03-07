親子好去處｜大館開幕以來首個動物互動體驗 與雪特蘭小馬零距離接觸（附購票入場方法）

平日若要帶小朋友接觸馬匹，可能需要去到動物園、郊外，甚或遠赴外地。適逢今年馬年，香港賽馬會特別夥拍大館舉行「大館小馬」活動，將6匹溫馴可愛的雪特蘭小馬（Shetland ponies）帶到中環鬧市中與大家零距離接觸！

「大館小馬」是大館開幕以來舉辦的首個動物互動體驗活動。大館部分前身，活化前為中區警署，翻查十九世紀末的歷史照片，可以發現昔日亦曾有緊匹出現在現時大館檢閱廣場的位置，如今「大館小馬」正好今昔呼應，別具意義。

香港賽馬會馬年活動之一

雪特蘭小馬體型嬌小，不僅外型可愛，性格亦溫馴、聰明伶俐。6隻雪特蘭小馬由香港賽馬會借出，而「大館小馬」活動亦是馬年馬會推出的一系列馬年活動之一。活動即日起至3月15日，逢星期六及日舉行，市民可購票入場，與雪特蘭小馬接觸及拍照，現場更有牛仔帽借出，讓大家裝扮成西部牛仔與小馬合照。惟合照時需遵守互動禮儀，特別要留意勿以閃光燈拍照，以免小馬受驚。 「大館小馬」 日期：2026年3月7 、8及15 日 時間： 2026年3月7日：上午11時30分至下午3時

2026年3月8及15 日：上午11時至下午3時 地點：大館檢閱廣場 購票詳情： 網上購票已額滿，大館會視乎現場人潮及小馬狀態，於現場售票 現場購票：港幣$50（兩位） 門票包括：小馬近距離互動體驗及拍照（敬請自備攝影器材）