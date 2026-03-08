藝術香港︱KJ黃家正與4位鋼琴名家 演繹貝多芬五大協奏曲全集

去年鋼琴家兼指揮家KJ黃家正，創立鼎奏樂團(Music Lab)，更在大會堂音樂廳演出三首莫扎特協奏曲，演出獲得樂評高度讚譽，稱其音色與詮釋具世界級水準，預示黃家正與鼎奏樂團，將成為樂壇新勢力。今年4月，黃家正找來四位香港鋼琴名家，舉辦《鼎奏樂團：鼎奏五貝》，將演奏貝多芬五首鋼琴協奏曲，這將是本地古典樂壇一大盛事。
由黃家正成立的鼎奏樂團，將於2026年4月，在香港大會堂音樂廳展開貝多芬鋼琴協奏曲全集計劃，與4位備受讚譽的香港鋼琴名家，包括許寧、鄭慧、毛翔宇、張韜合作，將貝多芬的協奏曲，以連貫的方式呈現，這樣排演是對其作品的技術挑戰，也是對鋼琴家詮釋深度的探索。貝多芬每一部協奏曲，都要求獨特的聲響平衡，4位鋼琴家從作曲家初期的古典風貌，到後期更具戲劇性的表達，都有自己一套演繹方法。
除了貝多芬全集，鼎奏樂團2026年的計劃同樣令人期待，包括演奏莫扎特第19至24號鋼琴協奏曲，與香港鋼琴家吳美樂、羅乃新、張緯晴和李嘉齡合作。樂團更榮獲上海《MISA音樂節》邀請，於2026年與新星何惠慈及閔嘉欣演出《鼎奏莫絕》。這一連串節目顯示樂團，積極向亞洲舞台延伸，為樂迷帶來更多高質素演出。
《鼎奏樂團：鼎奏五貝》詳情：
日期：4月6、7日(晚上7時30分)
地址：香港大會堂音樂廳
票價：$440
查詢：https://www.art-mate.net/buy_ticket/91915?state=a9a1978ead4a485a0b5e0cd9effa03ba.39b71e738de7e2b31d63fc17d88d51d1&cart_id=3719174
4月6日晚上7時30分
許寧 | C 大調第一鋼琴協奏曲，Op.15
張韜 | G 大調第四鋼琴協奏曲，Op. 58
黃家正 | 降E大調第五鋼琴協奏曲，Op.73，「帝皇」
4月7日晚上7時30分
鄭慧 | 降B大調第二鋼琴協奏曲，Op.19
毛翔宇 | C 小調第三鋼琴協奏曲，Op. 37
黃家正 | 降E大調第五鋼琴協奏曲，Op.73，「帝皇」