麥當勞兒童愛心馬拉松4.18開跑 即日起接受報名/親子組設3時段

年度親子盛事「麥當勞兒童愛心馬拉松」再次回歸！活動將於4月18日在跑馬地馬場舉行，親子組分三個時段進行，即日起接受報名，歡迎全城熱愛跑步的跑手及大小朋友報名參與，邊做運動邊幫人！

適逢今年為香港麥當勞叔叔之家成立30週年，活動將會為香港麥當勞叔叔之家慈善基金籌款，繼續為有需要的病童提供住宿服務，減省來往醫院及家中的時間。麥當勞兒童愛心馬拉松作為最為人熟悉的麥當勞籌款活動，已經成功舉行16屆，為香港麥當勞叔叔之家慈善基金籌得逾1億1千萬港元善款。

自 1996 年，全亞洲首間「麥當勞叔叔之家」在香港沙田落成，服務患有癌症、心臟科、腎科或其他罕見病等的兒童，方便病童家庭減省時間往返醫院及家中，為他們提供「家以外的家」。2023 年，觀塘家舍亦正式開始營運，提供更完善及卓越的服務。

馬拉松即日起接受網上報名，親子組將會設置3個時段，每位參加者最低捐款額額為港幣 $100。每位名成功報名的參加者可獲得跑手包，當中包括活動T恤和號碼布。完成比賽後，參加者更可獲得活動電子證書。捐款總額最高的家庭更可於活動當日在主舞台上獲頒發「最高籌款獎」，與一眾主禮嘉賓拍照留念。活動同時設有多個攤位活動，歡迎跑手到場參加。

麥當勞兒童愛心馬拉松 2026

日期： 4月18日（星期六）

活動時間： 上午9時30分至下午5時30分（共分三節進行）

開幕典禮時間： 上午10時30分至 11時15分

地點： 香港跑馬地馬場

組別： 親子組慈善跑

參與資格：歡迎公眾以家庭為單位參與（每隊最少由一位3至12歳小朋友及一位家長/監護人陪同參加；每隊最多可以兩位3至12歳小朋友及兩位家長/監護人一同參加）

捐款費用：每位參加者之最低捐款額為港幣$100，換言之，每個家庭之最低捐款額為港幣$200。歡迎捐出更多善款，以幫助有需要的小朋友，捐款最多的家庭將於現場獲頒發「最高籌款獎」，並於台上拍照留念。