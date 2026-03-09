熱門搜尋:
出版：2026-Mar-09 12:00
更新：2026-Mar-09 12:00

麥當勞兒童愛心馬拉松4.18開跑 即日起接受報名/親子組設3時段

Joe05
adblk4

年度親子盛事「麥當勞兒童愛心馬拉松」再次回歸！活動將於418日在跑馬地馬場舉行，親子組分三個時段進行，即日起接受報名，歡迎全城熱愛跑步的跑手及大小朋友報名參與，邊做運動邊幫人！

Photo 1 (5)

年度親子盛事「麥當勞兒童愛心馬拉松」再次回歸！

為有需要病童提供住宿服務

適逢今年為香港麥當勞叔叔之家成立30週年，活動將會為香港麥當勞叔叔之家慈善基金籌款，繼續為有需要的病童提供住宿服務，減省來往醫院及家中的時間。麥當勞兒童愛心馬拉松作為最為人熟悉的麥當勞籌款活動，已經成功舉行16屆，為香港麥當勞叔叔之家慈善基金籌得逾11千萬港元善款。  

Photo 4 (3)

自 1996 年，全亞洲首間「麥當勞叔叔之家」在香港沙田落成，服務患有癌症、心臟科、腎科或其他罕見病等的兒童，方便病童家庭減省時間往返醫院及家中，為他們提供「家以外的家」。2023 年，觀塘家舍亦正式開始營運，提供更完善及卓越的服務。

設攤位遊戲

馬拉松即日起接受網上報名，親子組將會設置3個時段，每位參加者最低捐款額額為港幣 $100。每位名成功報名的參加者可獲得跑手包，當中包括活動T恤和號碼布。完成比賽後，參加者更可獲得活動電子證書。捐款總額最高的家庭更可於活動當日在主舞台上獲頒發「最高籌款獎」，與一眾主禮嘉賓拍照留念。活動同時設有多個攤位活動，歡迎跑手到場參加。

Photo 8

活動同時設有多個攤位活動，歡迎跑手到場參加。

麥當勞兒童愛心馬拉松 2026

日期： 418日（星期六）

活動時間： 上午930分至下午530分（共分三節進行）

開幕典禮時間： 上午1030分至 1115

地點： 香港跑馬地馬場

組別： 親子組慈善跑

參與資格：歡迎公眾以家庭為單位參與（每隊最少由一位312歳小朋友及一位家長/監護人陪同參加；每隊最多可以兩位312歳小朋友及兩位家長/監護人一同參加）

捐款費用：每位參加者之最低捐款額為港幣$100，換言之，每個家庭之最低捐款額為港幣$200。歡迎捐出更多善款，以幫助有需要的小朋友，捐款最多的家庭將於現場獲頒發「最高籌款獎」，並於台上拍照留念。 

adblk5

報名日期：即日起接受網上報名，先到先得，額滿即止。

時段選擇 (只選一個時段)

登記時間

起跑時間

活動結束時間

第一時段 (開幕典禮於此時段舉行)

上午 9:30 – 上午 10:30

上午 11:30

下午 12:30

第二時段

下午 1:00 – 下午 1:45

下午 2:00

下午 3:00

第三時段

下午 3:30 – 下午 4:15

下午 4:30

下午 5:30

報名按此

