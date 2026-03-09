丼丼屋期間限定九州和牛鐵鍋飯定食 $98歎A4和牛

日式丼物店丼丼屋推出全新期間限定「九州和牛鐵鍋飯定食」，由即日起至5月5日於全線分店供應。「九州和牛鐵鍋飯定食」選用日本九州產A4級和牛，以熱鐵鍋上桌，配前菜、味噌湯、甜品及果茶，優惠價$98即可歎到（原價128元）。同時亦推出西京燒三文魚腩串（$22 ） 加配小食及波子汽水啫喱乳酸梳打，惠顧主食可享加購價。

九州和牛鐵鍋飯定食 限定價$98

新推出的「九州和牛鐵鍋飯定食」以日本九州直送A4和牛入饌，配上洋蔥、青蔥及炸京蔥，並加入日本生雞蛋黃及日式燒汁拌勻享用。鐵鍋高溫令牛脂滲入米飯，底部形成微焦鍋巴，口感香脆。套餐附前菜、味噌湯、甜品及果茶，適合想以較相宜價錢品嚐和牛的食客。

$22西京燒三文魚腩串/$10可追加波子汽水啫喱乳酸梳打

期間限定餐單同時推出兩款日式風味配搭，惠顧任何主食均可加配享用，包括西京燒三文魚腩串及波子汽水啫喱乳酸梳打。三文魚腩串以西京味噌醃製後燒烤，口感嫩滑，帶微甜味噌香氣，加配價22元（原價28元）；飲品方面則有波子汽水啫喱乳酸梳打，以清爽乳酸梳打配上波子汽水啫喱，口感帶氣泡感，單點28元，隨主食加配15元，或可加10元轉配或追加，適合配搭口味較濃的主食一同享用。

