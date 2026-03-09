冬衣收納︱避免名牌衣物報銷 防霉攻略迎戰回南天 5招防潮收納法

下周五(23日)就是春分，氣候回暖、雨水增多，代表回南天到臨，要開始計劃把掛得密密的毛衣厚褸整理收納，否則秋天打開衣櫃時，才發覺自己心愛的名貴衣服，竟然布滿霉斑與黃漬，即時宣布報銷。以下簡單實用五個步驟，幫你把心愛外套毛衣及名牌皮革包包安頓好，防止霉菌衣蟲侵害，秋天再拿冬衣出來時，依然乾爽如新。 按衣服使用頻繁分類 把握時機斷捨離 收納最重要的步驟就是按分類，冬天過了就再用不著厚重外套，收納開始時可將衣服的「使用頻繁」和「衣物材質」來分門別類。大衣、毛衣、羽絨褸，這些冬天過了就不會著的衣服，應率先處理收藏。棉質長袖上衣、有內裡的長褲長裙，這些氣溫25度以上前仍會穿著的衣服，可以下一步再處理。由於春天氣候乍暖還寒，薄風褸、薄外套應放出來，因為隨時有機會用到。此外，丟棄一年以上未穿的衣服，整理出「留下」和「不要」，正確作出斷捨離。

收納前必須徹底清潔防霉臭 冬季衣服在收納前，必須經過清潔步驟，降低衣服滋生塵蟎、發霉發臭的機會。名貴的衣服可拿到洗衣店乾洗處理，如想自己清洗，首先要看清楚衣物的標籤，能否放入洗衣機清洗。羽絨外套、毛衣可以自行清洗，只需查詢衣服的標籤，有圓形符號代表要交給專業清洗，若有洗滌符號、手洗標示，即表示衣服可以在家處理，但清洗時不要使用漂白劑或是柔順劑，使用普通洗衣液即可清除一般污穢，晾曬時把衣服平放，避免用衣架晾曬，令衣服兩側肩膀位起角變形。

有些衣服可能只在冬天著過一兩次，可以濕布抹去衣服表面的塵埃、皮屑，最後放在陽光下晾曬1至2小時，去除氣味和黴菌，才放入衣櫃儲存。 真空收納防蟲又節省空間 真空收納的好處多，因為空氣佔據衣物大部分體積，真空壓縮後可以令羽絨外套、毛衣縮小50%至80%以上。而且真空環境下，濕氣無法進入，可有效防止衣物發霉、發黃，尤其白色及淺色衣服，建議採用真空收納處理。此外，真空袋將衣物同外界完全隔離，衣魚、蛀蟲、塵蟎統統無法入侵。還有冬衣體積縮細了，就可以騰出更多位置放春季衣物。

方便整理夾鏈密實袋 如果覺得真空袋預算太高，可使用萬用夾鏈袋，市面上有各重萬用夾鏈密實袋，對毛衣、tee恤、白恤衫尤其適合，因為密實袋不會弄縐衣物，令心愛服飾留下摺痕，只要把衣物放進密實袋，順著衣物的外形將多餘的空氣排出，再放入收納箱，即有效隔絕灰塵、塵蟎和濕氣，方便好用。此外，其透明設計使衣物一目了然，輕鬆管理換季衣物、飾品或配件，避免整理時的混亂。 名牌手袋皮褸可放電子防潮衣櫃 3、4月的香港，大部分時間都處於潮濕環境，除非經常打理家居，否則衣服始終會有受潮發霉的可能性。不想名牌手袋、皮褸被霉菌侵佔，可以考慮購買電子防潮衣櫃/箱來收納衣服，對於皮革製品及名貴衣飾，有非常理想的防潮效果，而且操作簡單，只須把物品放進電子防潮衣櫃，自動排濕功能，就不用擔心會包包跟其他貴重衣飾發霉，延長名牌商品的壽命。電子防潮箱的壞處是擺放需要較大空間，並不是所有家居都適用。