士多啤梨季到！春季限定士多啤梨蛋糕推介 千層／忌廉／麻糬蛋糕

每年初春都是士多啤梨當造季節，多間餅店近日推出期間限定草莓蛋糕，以日本草莓或時令士多啤梨入饌，主打清甜果味。以下為大家推介3間限定士多啤梨蛋糕，包括千層蛋糕、戚風蛋糕及忌廉蛋糕等。



東海堂「Strawberry Bliss」系列 東海堂推出「Strawberry Bliss」系列，選用日本靜岡縣草莓製作兩款主打蛋糕，包括日本靜岡草莓雞蛋布丁忌廉蛋糕（$289）及日本靜岡草莓麻糬戚風蛋糕（$199）。雞蛋布丁忌廉蛋糕加入布甸及焦糖啫喱夾層，口感較濃；麻糬戚風蛋糕則加入麻糬及草莓醬，配搭戚風蛋糕，口感較輕。系列另有草莓麻糬芭菲甜品（$27），適合單人享用。





Châteraisé 「Japanese Strawberry Fair」 Châteraisé於3月推出「Japanese Strawberry Fair」，使用靜岡縣士多啤梨製作多款季節限定蛋糕，包括特級士多啤梨鮮忌廉蛋糕（$350／17cm）、巨型士多啤梨蛋糕（$180／12cm）及特級士多啤梨千層蛋糕（$310／17cm）。系列以日式忌廉蛋糕為主，配搭當造草莓，味道偏清甜，其中千層蛋糕以多層可麗餅皮及忌廉交疊，再加入草莓製作，是品牌的人氣款式。



美心西餅 Berry Fairy士多啤梨脆脆蛋糕 美心西餅推出Berry Fairy系列士多啤梨蛋糕，包括Berry Fairy士多啤梨脆脆蛋糕（$248）及士多啤梨切餅款式。蛋糕以士多啤梨配朱古力脆脆作配搭，味道酸甜之餘帶脆口口感，整體口味較濃郁，外形以粉紅色為主，很適合作為生日蛋糕。





