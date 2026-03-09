可口可樂®Foodmarks®網上抽獎 連續七星期送過千份燒肉及飲食優惠 BTS成員V精品換領

「可口可樂®Foodmarks®」今年再度回歸，並首次加入「星期五盲盒」網上抽獎體驗，由23月13日至4月24日一連七個星期舉行，聯乘多間燒肉及餐飲品牌，送出過千份餐飲優惠，同時邀請韓國男團 BTS 成員 Kim Tae‑hyung（V）擔任品牌大使，推出限定精品換領活動。

逢星期五開盲盒抽餐飲優惠 可口可樂®與多間燒肉店合作，包括燒肉LIKE、R.U.D燒肉、山牛、佐賀燒肉谷、漢和韓國料理及八木橋日式燒肉等，推出「可口可樂®星期五盲盒」網上抽獎。只需由 3 月 13 日至 4 月 24 日期間，逢星期五中午12時掃描活動QR Code，登入Foodmarks®網站並登記成為COKE+會員，即可開啟盲盒抽獎，每名會員每星期可參加一次。送出的優惠包括燒肉套餐買一送一、餐飲折扣等，獎賞可即時使用，活動期間可重複參加。



指定消費免費換領BTS V主題精品 配合活動推出的還有V主題珍藏精品，3款換領禮品包括美食貼紙、明信片及珍藏冊，印有V拍攝的宣傳照片。於活動期間在指定餐廳購買指定套餐或達指定消費金額，即可免費換領，數量有限，送完即止。



可口可樂® BTS V 珍藏精品換領詳情 可口可樂 ™ BTS V 美食貼紙



可口可樂 ™ BTS V 滋味擔當明信片 (一套四款)

可口可樂™ BTS V 珍藏冊

宣傳車連續3個星期五落區 掃QR Code可領神秘禮品 此外，可口可樂®亦會安排「星期五盲盒」宣傳車於活動期間巡迴市區，由3月13日起連續3個星期五分別到旺角、尖沙咀及銅鑼灣。只需掃描宣傳車上的QR Code，或出示當日盲盒抽獎結果，即有機會獲得現場神秘禮品；於附近指定Foodmarks®合作食肆購買指定可口可樂產品，亦可憑換領券到宣傳車領取禮品，所有禮品數量有限，送完即止。



