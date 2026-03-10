ELEMENTS圓方免費K-POP音樂派對 DJ SIELO聯同《單身即地獄》文世勳登場 限定韓風雞尾酒助興

ELEMENTS圓方將於3月27日（星期五）晚上於演薈廣場（Civic Square）舉行「K-POP Groove Night」，邀請韓國DJ SIELO及Netflix真人騷《單身即地獄》第一季人氣成員文世勳（Moon Se-hoon）同場演出，配合限定韓風雞尾酒及露天派對氣氛，打造一晚限定的韓流音樂活動。是次活動免費入場，另設套票可享飲品及小食，即睇以下活動詳情！



首爾DJ SIELO來港打碟 《單身即地獄》文世勳客串登場 是次活動主打K-POP與電子音樂，主辦單位邀請韓國電子音樂製作人DJ SIELO來港演出。SIELO以Tech House風格見稱，過去曾於韓國及海外多地演出，現場表演以節奏感強烈著稱。同場亦邀得因參與Netflix戀愛真人騷《單身即地獄》而受到關注的文世勳擔任嘉賓，當晚將以DJ嘉賓身份登場。



建民號設期間限定酒吧 現場將設一晚限定酒吧，由本地酒吧KINSMAN建民號帶來3款以韓國風味為主題的限定飲品及無酒精特調，包括以香蕉馬格利酒調製的「Seoul Banana」、加入荔枝燒酒與花果元素的「Miss Jung-Hwa Kim」，以及以濟州凸頂柑為靈感的無酒精特飲「Heart of Hallabong」。



免費入場 另設套票包飲品小食 活動於3月27日傍晚起在ELEMENTS圓方演薈廣場舉行，免費入場。主辦單位同時推出「K-POP Groove」套票，持票人士可獲兩杯指定特調飲品及一份韓風小食，套票由即日起至3月26日於ticketflap.com 公開發售，名額有限。



「K-POP Groove Night」 按此購票 日期： 2026年3月27日（星期五） 時間：下午5時至晚上9時 (DJ演出時間: 下午6時30分至晚上9時) 地點：ELEMENTS 圓方演薈廣場 售票日期： 2026年3月9日（星期一）至3月21日 (早鳥套票售票期) 2026年3月22日至3月26日 (套票售票日期) K-POP Groove早鳥套票價： HK$250（包含2 杯指定飲品及小食） (原價 HK$280) K-POP Groove 套票價： HK$280 （包含2 杯指定飲品及小食）

