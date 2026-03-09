免費著GU新衫！網民分享簡單5步即有機會獲贈當季新品

日本品牌GU登陸香港多年，早已成為港人日常買衫首選品牌。有網民於Threads發文，表示她透過GU會員活動，成功免費獲贈1條價值$199的Barrel Ankle Pants。帖文引起許多網民的關注，紛紛留言希望知道更多詳情。

GU會員完成簡單步驟 即有機會獲贈新品

樓主其後揭開「GU免費送禮」的謎底，分享自己透過「GU會員評價有禮賞」活動獲得Barrel Ankle Pants，更加可以任選褲子顏色，讓人稱羨。GU一直開放所有會員參加「GU會員評價有禮賞」活動，只需完成簡單5個步驟，即有機會獲得當季人氣新品。