生活
出版：2026-Mar-09 19:00
更新：2026-Mar-09 19:00

免費著GU新衫！網民分享簡單5步即有機會獲贈當季新品

Joe36
日本品牌GU登陸香港多年，早已成為港人日常買衫首選品牌。有網民於Threads發文，表示她透過GU會員活動，成功免費獲贈1條價值$199Barrel Ankle Pants。帖文引起許多網民的關注，紛紛留言希望知道更多詳情。

GU會員完成簡單步驟 即有機會獲贈新品

樓主其後揭開「GU免費送禮」的謎底，分享自己透過「GU會員評價有禮賞」活動獲得Barrel Ankle Pants，更加可以任選褲子顏色，讓人稱羨。GU一直開放所有會員參加「GU會員評價有禮賞」活動，只需完成簡單5個步驟，即有機會獲得當季人氣新品。

GU會員評價有禮賞

GU會員評價有禮賞」參加方法

  1. 成為GU會員

粉顧客須先下載GU APP，並以電話號碼註冊成新會員。新會員可獲單次購物滿$300 $20優惠券。

2.登入GU APP

以電話號碼登入GU APP，會員可以在APP內查看購物記錄及可使用的優惠券，於下次購物時使用。

3.撰寫評價

於商品頁面點擊「填寫評論」，分享自己的穿搭心得或任何意見。

4.收到「GU會員評價有禮賞」活動通知

5.GU將會選出合資格會員送出免費商品體驗。

商品體驗換領方式：受邀會員將於 APP內收到電子換領券；憑APP內換領券到任何一間香港門店換領，即可獲得指定體驗商品。

