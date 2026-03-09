免費著GU新衫！網民分享簡單5步即有機會獲贈當季新品

日本品牌GU登陸香港多年，早已成為港人日常買衫首選品牌。有網民於Threads發文，表示她透過GU會員活動，成功免費獲贈1條價值$199的Barrel Ankle Pants。帖文引起許多網民的關注，紛紛留言希望知道更多詳情。
GU會員完成簡單步驟 即有機會獲贈新品
樓主其後揭開「GU免費送禮」的謎底，分享自己透過「GU會員評價有禮賞」活動獲得Barrel Ankle Pants，更加可以任選褲子顏色，讓人稱羨。GU一直開放所有會員參加「GU會員評價有禮賞」活動，只需完成簡單5個步驟，即有機會獲得當季人氣新品。
「GU會員評價有禮賞」參加方法
成為GU會員
粉顧客須先下載GU APP，並以電話號碼註冊成新會員。新會員可獲單次購物滿$300減 $20優惠券。
2.登入GU APP
以電話號碼登入GU APP，會員可以在APP內查看購物記錄及可使用的優惠券，於下次購物時使用。
3.撰寫評價
於商品頁面點擊「填寫評論」，分享自己的穿搭心得或任何意見。
4.收到「GU會員評價有禮賞」活動通知
5.GU將會選出合資格會員送出免費商品體驗。
商品體驗換領方式：受邀會員將於 APP內收到電子換領券；憑APP內換領券到任何一間香港門店換領，即可獲得指定體驗商品。