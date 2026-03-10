網上熱話｜港男茶記叫咖喱牛肉意 上菜分兩碟兼有XX喺意粉面 網民狠批：好求其！

香港飲食出名多選擇，中西意法日基本上各區都齊，有平有貴任君選擇。若然工作日想快靚正的話，相信不少人都會揀茶餐廳，選擇多之餘價錢亦相對較平民貼地，加上份量多數都較多，一定夠飽。不過，早前一位港男在茶餐廳叫咖喱牛肉意粉時，就被上菜的賣相嚇親，更引來大批網民熱烈討論。

港男茶記叫咖喱牛肉意粉 相信不少打工仔想食得快靚正時，都會不自覺地選擇茶餐廳，選擇夠多之餘份量亦十足，足以應付工作的腦力與勞力。不過，有時在茶餐廳柯打不同餐點時，都有可能會出現中伏的情況。早前，一位港男在茶餐廳叫了一碟「咖喱牛肉意」，上菜後令他大為震驚，更不禁要上傳到社交平台與網民分享。

上菜分兩碟兼有XX喺意粉面 從他上傳的照片中，可見所謂的「咖喱牛肉意」不但分開上，分為一碟意粉和一兜咖喱汁，而最令發文者不解的是，「但碟意粉竟然有茄醬响面」，即咖喱牛肉意的咖喱牛肉和意粉分開都算，原以為意粉會沾咖喱汁食，豈料這間茶餐廳的意粉另外有茄汁放面，令他不禁質疑「咁即係咖喱番茄牛意？？？？」

網民留言分享睇法 發文者對這個咖喱牛肉意幻想及現實不符，而大批網民亦就此議論紛紛，有網民表示「呢個係咖喱咩，睇唔出」、「咖喱隻色唔掂」、「求其預製菜」、「咖喱隻色唔掂」。惟亦有網民力撐茶餐廳的出菜方式，揚言「咖喱牛肉燴意粉」、「一個order兩個味道」、「番茄嘅酸味，可以將咖喱帶入更深層次嘅味道，作用同煮咖喱加乳酪一樣」，更笑稱「加左料冇收貴你20蚊仲想點」。