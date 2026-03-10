3月開倉︱最低17折搶人氣手袋+碎花裙 Michael Kors銅鑼灣SOGO春日Sale

美國時裝品牌Michael Kors，服飾一直以時髦、輕便及剪裁精緻見稱，因此深受女輕女性喜愛。近日Michael Kors於銅鑼灣崇光百貨(SOGO)舉行限時優惠，由即日起至3月16日，多款經典人氣袋款低至17折發售。此外，適合上班穿著的百褶one-piece長裙、春夏迷人之選的雪紡圓領碎花one-piece，全以23折發售，$800即可購得。
是次Michael Kors開倉優惠，焦點推介Katya 中號皮質單肩包，以細緻牛皮勾勒出修長俐落的輪廓，展現今季大熱長柄手袋趨勢。簡約而具結構感的設計，令女性流露自信氣質，由辦公室到晚間聚會都同樣得體。Mirella超小號老花斜背包是今次優惠的「性價比之王」，以輕巧設計結合品牌標誌性元素，無論單肩或斜揹均顯俐落有型，原價$4,800，現只需$800，即可入手一款兼具品牌感與實用性的日常小包。
服飾單品一樣照減
此外，開倉手袋產品還有Jet Set Travel超小號迷你手提包、大號托特包、大號托特包，以及迎合春夏色調的Tribeca小號單肩包，每款設計都展現出Michael Kors對都會女性生活步伐與風格需要的細膩拿捏——簡約而不流於單調。
購物滿指金額再有優惠
至於服飾系列，則有剪裁優雅的女士波點百褶襯衫連身裙》女士圓領碎花短款連衣裙，全部均以數百元即可入手，既易於配搭，又有修飾身形效果，讓女士輕鬆打造兼具氣質與實穿度的造型。至今仿毛領設計的oversized 牛仔外套、中長款羽絨外套等，減價折扣超過七成，是入手的黃金時機。活動期間，更設有額外購物優惠，單一消費滿$2,000即減$300；購物滿$4,000即減$800，令價格更加優惠。
Michael Kors銅鑼灣店崇光百貨 Sale詳情
日期：3月11日至3月16日(上午10時至下午10時)
地點：銅鑼灣崇光百貨21樓
額外優惠：滿$2,000即減$300；滿$4,000即減$800