3月開倉︱最低17折搶人氣手袋+碎花裙 Michael Kors銅鑼灣SOGO春日Sale

美國時裝品牌Michael Kors，服飾一直以時髦、輕便及剪裁精緻見稱，因此深受女輕女性喜愛。近日Michael Kors於銅鑼灣崇光百貨(SOGO)舉行限時優惠，由即日起至3月16日，多款經典人氣袋款低至17折發售。此外，適合上班穿著的百褶one-piece長裙、春夏迷人之選的雪紡圓領碎花one-piece，全以23折發售，$800即可購得。

是次Michael Kors開倉優惠，焦點推介Katya 中號皮質單肩包，以細緻牛皮勾勒出修長俐落的輪廓，展現今季大熱長柄手袋趨勢。簡約而具結構感的設計，令女性流露自信氣質，由辦公室到晚間聚會都同樣得體。Mirella超小號老花斜背包是今次優惠的「性價比之王」，以輕巧設計結合品牌標誌性元素，無論單肩或斜揹均顯俐落有型，原價$4,800，現只需$800，即可入手一款兼具品牌感與實用性的日常小包。