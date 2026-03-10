熱門搜尋:
生活
出版：2026-Mar-10 12:05
更新：2026-Mar-10 12:05

LEATHER HEALER X 珍姐海鮮火鍋飯店 推別注服飾 保齡球恤/Cap帽/一日限定火鍋晚市

Joe14786783

LEATHER HEALER X 珍姐海鮮火鍋飯店 推別注服飾 保齡球恤/Cap帽/一日限定火鍋晚市

本地服飾品牌 LEATHER HEALER 10周年推出最新合作企劃，與中環人氣火鍋店珍姐海鮮火鍋飯店推出首個聯乘服飾系列，同時帶來限量威士忌及一日限定火鍋活動。


以港式餐廳文化為靈感設計服飾

今年是珍姐火鍋原址營運的最後一年，LEATHER HEALER及珍姐火鍋主理人同受80至90年代日美潮流文化影響，設計出特別版保齡球恤衫。系列主打單品為特別版保齡球恤，採用2-tone啡色配搭開領設計，衫身印有「LH 10TH」及聯乘圖案，背面結合品牌與珍姐字樣。另推出 Dad Cap 帽款，繡上「珍姐」字體標誌，並加入10周年紀念設計，提供鴛鴦啡及淺啡兩款配色，其中淺啡版本為活動限定非賣品。

【LEATHER HEALER 聯乘「珍姐」】系列售價 

Cap帽 $380 

恤衫 $480 

威士忌酒 $1,180 

Bundle 套裝 $1,680 （包括Cap帽、恤衫和威士忌各一，原價總值 $2,040） 

此系列將於 3 月 15 日至 20 日在「珍姐」率先發售，並於 3 月 20 日起正式登陸 LEATHER HEALER 銅鑼灣店。

IMG 8825 IMG 8820 IMG 8768 IMG 8777

限量60瓶三方聯名威士忌

聯乘企劃亦邀請本地獨立裝瓶酒商 Club Qing 參與，推出三方聯名威士忌。原酒來自蘇格蘭高地 Ardmore 酒廠，酒廠成立於1898年，以帶泥煤風味的威士忌著稱。今次選用2014年蒸餾的酒液，並於西班牙 PX 雪莉桶熟成，帶有花香、蘋果與木煙層次。限量生產60瓶，屬紀念版本。


IMG 8795

限量60瓶三方聯名威士忌

一日限定火鍋晚市

為紀念今次聯乘，LH 與珍姐將於3月15日舉行「告別珍姐」限定活動。當日分為兩個時段，上半場（6:30pm至8:00 pm）開放免費入場試飲聯名威士忌，下半場（8:00pm至10:00pm）則為預約制火鍋晚市，提供秘製沙嗲湯底、本地扇牯牛及海鮮等食材，並供應最新年份珍姐自家品牌紅酒。參加晚市可獲贈不公開發售的聯名淺啡Cap帽及10周紀念襟章。

【LEATHER HEALER 聯乘「珍姐」】「告別珍姐」限定晚市火鍋

日期：2026 年 3月 15 日（星期日）

地點：珍姐海鮮火鍋店（中環和安里9號地舖）

時間：6:30pm – 8:00pm（把酒談「衫」品酒會）

費用：全免

時間：8:00pm – 10:00pm（告別珍姐火鍋活動）

價錢：每位 $780港元 （包含特別火鍋套餐配珍姐葡萄酒2杯）

＊火鍋活動參加者可免費獲贈 LEATHER HEALER 聯乘「珍姐」淺啡色紀念 Cap帽 1 頂和 LH 10th 紀念襟章 1套

珍姐海鮮火鍋飯店

地址：中環和安里9號地舖

電話：2388 6982

LEATHER HEALER

地址：銅鑼灣啟超道16號1及2樓

電話：2464 7757

