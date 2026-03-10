POP MART聯乘Sanrio LABUBU化身Hello Kitty/Melody/玉桂狗等6大人氣角色（附訂購連結）

POP MART聯乘Sanrio LABUBU化身Hello Kitty/Melody/玉桂狗等6大人氣角色

潮玩品牌 POP MART 近日宣布與日本人氣角色系列 Sanrio 展開聯乘，旗下THE MONSTERS家族將推出全新「THE MONSTERS × Sanrio Characters」盲盒系列，人氣角色LABUBU將化身多個Sanrio經典人物造型，包括Hello Kitty、My Melody及玉桂狗等，各位鍾意LABUBU同Sanrio家族的朋友勿錯過！

LABUBU化身6大Sanrio角色 新系列以甜美可愛風格為主題，把THE MONSTERS角色融入Sanrio童話世界。從官方公開的造型可見，LABUBU換上多個Sanrio角色造型登場，角色包括：Hello Kitty、Kuromi、My Melody、Cinnamoroll、Pompompurin以及Pochacco，連同一款隱藏版在內，系列合共7款造型，以盲盒形式發售。





同步推出Hello Kitty搪膠毛絨公仔 除了盲盒掛件版本， POP MART官方同時推出「Vinyl Plush」系列單品，以Hello Kitty造型推出較搪膠毛絨公仔，服飾細節與質感較盲盒版本更精緻，定位為收藏級產品，可作掛件或擺設使用，將與上面的Sanrio系列盲盒一同開售。



訂購連結 發售日期： 2026 年 3 月 12 日晚上10點（大中華地區） 其他地區（歐洲、美洲、亞太地區）： 將根據貨到情況陸續上架。