出版：2026-Mar-10 15:00
更新：2026-Mar-10 15:00

POP MART聯乘Sanrio LABUBU化身Hello Kitty/Melody/玉桂狗等6大人氣角色（附訂購連結）

Nose 187666

POP MART聯乘Sanrio LABUBU化身Hello Kitty/Melody/玉桂狗等6大人氣角色

潮玩品牌 POP MART 近日宣布與日本人氣角色系列 Sanrio 展開聯乘，旗下THE MONSTERS家族將推出全新「THE MONSTERS × Sanrio Characters」盲盒系列，人氣角色LABUBU將化身多個Sanrio經典人物造型，包括Hello Kitty、My Melody及玉桂狗等，各位鍾意LABUBU同Sanrio家族的朋友勿錯過！

LABUBU化身6大Sanrio角色

新系列以甜美可愛風格為主題，把THE MONSTERS角色融入Sanrio童話世界。從官方公開的造型可見，LABUBU換上多個Sanrio角色造型登場，角色包括：Hello Kitty、Kuromi、My Melody、Cinnamoroll、Pompompurin以及Pochacco，連同一款隱藏版在內，系列合共7款造型，以盲盒形式發售。

649454810 1323758723131404 2924674051795348723 n 648858846 1323758639798079 8336296335730101429 n 647053448 1323758606464749 183465837433575364 n 647132409 1323758726464737 8959087410964252468 n 648304529 1323758659798077 610557140538777590 n 648717779 1323758729798070 6686100509886143239 n 648190579 1323758643131412 3507731466684326635 n 648329445 1323758733131403 7652152701055811504 n 20260310 141323 353093 02 1200x1988

同步推出Hello Kitty搪膠毛絨公仔

除了盲盒掛件版本， POP MART官方同時推出「Vinyl Plush」系列單品，以Hello Kitty造型推出較搪膠毛絨公仔，服飾細節與質感較盲盒版本更精緻，定位為收藏級產品，可作掛件或擺設使用，將與上面的Sanrio系列盲盒一同開售。


648204473 1323759153131361 6514930277813797688 n 648397640 1323759193131357 4485521725232128199 n

訂購連結

發售日期： 2026 年 3 月 12 日晚上10點（大中華地區）

其他地區（歐洲、美洲、亞太地區）： 將根據貨到情況陸續上架。

