韓國medicube「Bloom & Glow」快閃店抵港 親身體驗居家醫美護理 Anson Lo+ Kay都是用家

韓國醫美品牌medicube，最新推出的升級美容儀——9合1 AGE-R Booster Pro X2，於香港全球率先亮相，更於銅鑼灣特設「Bloom & Glow」快閃店，讓香港用家已可優先體驗這款全面升級的智能美容儀。同場還有多款期間限定高效能護膚套裝，讓女士親身體驗從修復、美白、緊緻的全方位護膚享受。

Booster Pro X2提升面膜吸收達9倍

medicube AGE-R系列美容儀，全球累計銷量已突破600萬台，更是全球藝人與美容達人推崇的美容儀器。這次全新升級的9合1 Booster Pro X2，在原有基礎上，實現技術與智能雙重進化，新增Dual Mode及Mask Mode兩大模式，為導入效果效果更為顯著；AI智能個人化護理系統，分析肌膚狀況並推薦專屬護理方案；升級7種LED光療結合震動護理，針對不同肌膚問題，以6段強度調節，實現更細緻操作控制。