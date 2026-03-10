韓國medicube「Bloom & Glow」快閃店抵港 親身體驗居家醫美護理 Anson Lo+ Kay都是用家

韓國醫美品牌medicube，最新推出的升級美容儀——9合1 AGE-R Booster Pro X2，於香港全球率先亮相，更於銅鑼灣特設「Bloom & Glow」快閃店，讓香港用家已可優先體驗這款全面升級的智能美容儀。同場還有多款期間限定高效能護膚套裝，讓女士親身體驗從修復、美白、緊緻的全方位護膚享受。
Booster Pro X2提升面膜吸收達9倍
medicube AGE-R系列美容儀，全球累計銷量已突破600萬台，更是全球藝人與美容達人推崇的美容儀器。這次全新升級的9合1 Booster Pro X2，在原有基礎上，實現技術與智能雙重進化，新增Dual Mode及Mask Mode兩大模式，為導入效果效果更為顯著；AI智能個人化護理系統，分析肌膚狀況並推薦專屬護理方案；升級7種LED光療結合震動護理，針對不同肌膚問題，以6段強度調節，實現更細緻操作控制。
PDRN修護成分肌膚再生
medicube的皇牌PDRN系列，是近年醫美領域備受關注的核心修護成分，有助舒緩肌膚、強化屏障、提亮膚色及提升彈性。透過Booster Pro X2導入，可進一步提升有效成分吸收效率。貴為用家的盧瀚霆(Anson Lo)，亦是AGE-R系列的用家，他說：「升級版Booster Pro X2，無論技術感或效果都有明顯提升，即使行程繁忙，我也能在家維持管理醫美級效果。」
「Bloom & Glow」快閃店特別推出多款以PDRN為核心的限定護膚套裝，全面涵蓋美白彈力、再生修復、膠原煥活，以及美白淡斑。當中PDRN粉紅胜肽水感安瓶，是Amazon排名第一的PDRN粉紅胜肽膠原蛋白安瓶升級版本。不但質地清爽，同時兼具深層保濕效果，為日常修護帶來更舒適體驗。medicube常客謝安琪(Kay)，對美容儀PDRN系列讚口不絕：「Booster Pro幾乎是我每天的護理習慣，尤其搭配 PDRN系列，肌膚明顯更水潤透亮。升級版推出後非常期待。現在不用和丈夫輪流使用美容儀，方便很多。」
醫美專家1對1護膚咨詢
快閃店內設有多個展示區，包括Booster Pro X2新產品、Skincare & Age-R系列，以PDRN系列。親臨參觀可到舒適護膚體驗區，向韓國醫美專家主理的1對1護膚咨詢，他們會與顧客分享使用美容儀的實用秘訣、推薦個人化護膚產品、讓大家試用各種護膚品，從空間、視覺到肌膚護理，全面感受專業護膚理念。
過往大家需要前往韓國，才能體驗高效護理，medicube「Bloom & Glow」快閃店，讓女士不用去醫美，在家也能享受無痛安全高效醫美級護理，令肌膚水光透亮。
medicube Bloom & Glow快閃店
日期：即日起至3月 17日
時間：上午11時至晚上9時
地點：銅鑼灣時代廣場地庫1樓E61及E62