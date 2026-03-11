網上熱話｜港女行山驚見「十八般武藝」女士身穿皮長靴上山 網民：真心respect

不少香港人都鍾情行山，可以在繁忙的生活中找到放鬆的空間，接觸大自然，呼吸新鮮空氣。然而行山屬於戶外活動，需要穿著合適的服飾及充足裝備，否則容易釀成意外。早前，一位港女行山時，遇到一位衣著獨特的女士，因而形容對方猶如擁有「十八般武藝」，引來網民主動分享類似經歷。

斯文返工look女士行崎嶇山路 行山雖然可以令人身心舒暢，但所有戶外活動都需要多加留神，以免釀成意外。早前，一位港女在社交平台發文，直指自己近日行山時驚見奇女子，只因該名女子不但未有以輕便運動裝上陣，更以一身「返工look」現身山上。從她上傳的照片中，可見該名女子穿著一件黑色毛衣、厚棉褲外，雙腳更穿上一對啡色皮質高跟靴，並挽著名牌手袋 ，在崎嶇山路上行走，難怪發文者不禁表示「女人真係十八般武藝」、「小姐應該係唔覺意行咗上山啫」。

網民分享同類經歷 眼見有女士可以著高跟靴行崎嶇山路，有網民就主動分享類似經歷，坦言自己「同過大陸朋友行山」、「佢著西褲，恤衫，皮鞋，一支250毫升水」、「當日我地行左28公里，佢全程唔使休息，行最快，仲要其實佢支水飲左一半都無」，形容「佢地真係天生粗勞慣」。

優雅造型獲讚：真心respect 高跟長靴行山的照片引起網民迴響，有網民表示「唔係第一次見啦，短裙高踭鞋都見過」、「N年前我去貴州玩，朋友的朋友帶我們行山，著高踭鞋，各各各各一路上，行得比我快」、「N 年前冬天去長城，果日零下8度落緊雪，見到有個女人著短裙斗零踭行...就真係嘆為觀止」、「為左影相」，亦有網民直言佩服，「其實佢哋唔亂扔垃圾、唔亂吐痰、唔騷擾人，佢著得越出奇、新穎，我越佩服」、「真，我真心respect」。