25位粵菜名廚現身鏞記 支持「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」

3月本地飲食界有兩場囑目慈善盛事：「懷舊粵菜當年情」慈善晚宴以及「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」，均找來多位粵菜星級名廚及前輩大獻手藝，攜手烹調佳餚，為「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目」籌募經費，並支援受大埔火災影響而有經濟困難的長者，提供適切護理安老服務。

廚神泰斗雲集 重溫3月6日下午在鏞記酒家舉辦了「懷舊點心茶敍」，在活動前夕的發布會上，雲集逾25位年屆60至95歲、來自香港、內地及海外的頂尖粵菜宗師及米芝蓮星級名廚，齊齊為當晚的「懷舊粵菜當年情」慈善晚宴出一分力，並大力宣傳「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」。當日出席的名廚包括香港中廚師協會會長江肇祺師傅、「世界廚神」陳偉強師傅、香港上世紀「四大名廚」之一許沛榮、「富臨飯店」行政總廚黃隆滔、《一飯封神》大廚邵德龍、卅二公館總廚李文星、「黯然銷魂飯」叉燒文哥郭錦文、「日材中煮」中國飲食文化大師尹達剛、台灣首位三星米芝蓮廚陳泰榮、江太史傳人《一代天驕》李煜霖、群生社慈善基金創會理事長許美德、中國香港女廚師協會創會會長蕭秀香（三姐）等等。

95歲「點心大師」豬油包 當中的焦點落在已屆95歲的點心泰斗符星師傅，這位粵菜名師中最年長的「點心大師」，早於1968年於香港五月花酒家擔任點心主管，1973年赴星洲開辦五月花，其「豬油包」與「南乳雞仔餅」遠近馳名。今次專誠來港，將本地差不多失傳、承載著半世紀飲食文化的懷舊點心「麻蓉餡豬油包」重現眼前，令各位大開眼界。

「懷舊粵菜當年情」慈善晚宴 當晚的「懷舊粵菜當年情」慈善晚宴，由一眾名廚分別炮製十二道幾近失傳的歷史名菜，如昔日金陵酒家的名菜「遊龍燒豬」、陶園酒家的「貴妃雞」、大三元酒家的「大鮑翅」、鏞記的「飛天燒鵝」、小桃源的「南乳鹹脆花生」、「雞仔餅」、「豬油包」等。晚宴合共籌得逾80萬港元善款，所有費用由鏞記酒家全數承擔。

200位名廚同場獻技 另一場「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」，即將於3月26日於合和酒樓隆重舉行。由六大廚藝機構聯合主辦，邀請來自全球10個國家、近200位土生土長的香港星級名廚，攜手烹調頂級粵菜。兩場晚宴俱奉行「零行政費」原則，在「不扣除任何行政開支」下，所有收益全數撥捐博愛醫院藍地項目，支援長者服務發展。今次善舉所有義廚均自費來港參與，而「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」費用由大航展翅高飛慈善基金承擔。晚宴活動反應熱烈，截稿前已座位訂滿。