繪本藝術與創作文憑課程 專業人士解話業界實況 全方位提升繪藝技術

由香港生產力促進局（生產力局）轄下的生產力學院（HKPC Academy）每年舉辦過千場創新、高科技和高增值的培訓活動，致力為本地培育未來技能人才，讓業界提升競爭力及可持續發展能力。

近來更推出「繪本藝術與創作文憑課程：從創作到市場推廣的全面學習」課程，邀請參與者以探索繪本為出發點，讓學生從中學習不同的藝術形式，及經歷由創作至呈現作品的完整過程。在課程中，學生們將經歷25堂（62.5小時）的深入學習，體會繪本藝術的價值及創作過程。探討了繪本的文化背景，理解不同風格和主題的文化影響，同時亦會教授其掌握電繪技巧。學習故事構思、文字撰寫、插畫設計及排版等基本創作技能，提升情感表達與視覺創意能力。