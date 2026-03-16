繪本藝術與創作文憑課程 專業人士解話業界實況 全方位提升繪藝技術

由香港生產力促進局（生產力局）轄下的生產力學院（HKPC Academy）每年舉辦過千場創新、高科技和高增值的培訓活動，致力為本地培育未來技能人才，讓業界提升競爭力及可持續發展能力。
近來更推出「繪本藝術與創作文憑課程：從創作到市場推廣的全面學習」課程，邀請參與者以探索繪本為出發點，讓學生從中學習不同的藝術形式，及經歷由創作至呈現作品的完整過程。在課程中，學生們將經歷25堂（62.5小時）的深入學習，體會繪本藝術的價值及創作過程。探討了繪本的文化背景，理解不同風格和主題的文化影響，同時亦會教授其掌握電繪技巧。學習故事構思、文字撰寫、插畫設計及排版等基本創作技能，提升情感表達與視覺創意能力。
星級導師分享創作寶貴經驗 學生快人一步了解業界實況
本課程的主講導師將請來多位業內資深人士擔任，包括李佩虹（《小石頭》、《我想和你好好的》作者繪者）、温柏萱（《我爸爸是一棵樹》、《悟空移山》作者繪者）及莊國棟（Rolling Books創辦人、《看不見的禮物》、《讓我為你畫一幅畫》出版人）。此外，還邀請其他出版業界人士作為嘉賓，分享他們的寶貴創作經驗，讓學生多方面了解業界實況，深入理解繪本創作的前景。
不論學生是否具備繪畫基礎，導師們都會在課程中教導電繪，並親自帶領戶外田野考察，讓學生在自然環境中獲取靈感。在數月的真實創作與繪本製作過程，老師將持續跟進進度，提供有關繪本創作與印刷的建議與提醒。最終，當學生們的作品完成後，就會安排印製，更會以Showcase方式展出，展出學生們長達25堂學習後的個人繪本與學習成果。
2026課程現已接受報名：
日期：2026年6月1日 — 10月12日(星期一及四)
時間：7:00PM — 9:30PM
地點：九龍達之路78號生產力大樓1樓
>>>詳情及報名請點撃<<<
有關2026課程的免費講座：
日期：2026年4月28日
時間：7:30PM — 8:30 PM
地點：九龍達之路78號生產力大樓1樓
>>>詳情及報名請點擊<<<
初創繪本作品大匯集
由 Rolling Books 主辦及策劃、與HKPC Academy 合辦的 2025 年「繪本藝術與創作文憑課程」畢業作品 Showcase，展示課程畢業生的繪本創作作品，讓更多朋友認識本地繪本創作的溫柔及顛簸的旅程！
畢業作品Showcase詳情：
日期：2026年3月27日 — 4月8日(逢周二休息)
時間：2:00PM — 7:00PM
地點：深水埗基隆街144號地下 I-Common HK