美麗華 Mira eShop「初春繽紛賞」登場！快閃$108自助餐＋買一送一 近50款餐飲水療優惠

美麗華集團旗下網上商店 Mira eShop 由即日起至3月23日推出「初春繽紛賞」限時推廣，網羅近 50 款精選中西美饌及尊尚水療體驗，優惠內容相當吸引。當中重點推介包括 $108 限量美食玩樂及水療體驗、Yamm 自助午餐快閃價 $108，以及多款 「買一送一」激賞優惠，下文即睇詳情！
Mi+ 會員限定 Mira eShop 多重禮遇
美麗華集團旗下 Mira eShop 於「初春繽紛賞」推廣期內，為 Mi+ 會員 帶來專屬購物禮遇。活動期間，會員只需登入 Mira eShop 並選購指定「初春繽紛賞」產品，即可尊享會員價及雙倍 M Points 積分，同時參加每逢星期五上午 11 時舉行的「Happy Friday 限時搶」，率先搶購 HK$108 美食、玩樂及水療體驗優惠。凡單次消費滿 HK$2,000，更可即減 HK$100，並獲贈免費諮詢及綜合去痛療程。Mi+ 會員更可享低至 38 折與多款「買一送一」人氣產品，所得 M Points 積分可於 Mi+ App 上兌換心水獎賞，並可於指定商戶* 當現金使用；同時亦可將積分轉換為 M Coins，用於美麗華集團旗下食肆# 抵扣消費，或直接於手機應用程式內換領多款獎賞。
逢週五上午 11 時搶購 $108 限時優惠
Mira eShop 將於 3 月 13 日及 3 月 20 日連續兩個星期五上午 11 時推出「Happy Friday 限時搶」活動，每週帶來兩款限量快閃餐飲與玩樂體驗。當中必搶在3月13日率先登場的 Mue Mue《霓虹彌敦．我們的黃金時代》 企位門票，快閃價為 HK$108（原價 HK$248），音樂人 DJ Johnnie Darka 將以全新混音重現八、九十年代至千禧年間的粵語金曲，打造一場屬於香港的懷舊派對。而3月20日則必搶 Yamm 自助午餐（星期一至五），同樣以 HK$108（原價 HK$536.8）震撼發售。餐廳以全新「環球滋味巡禮」為主題，打造4款全新主題自助午餐，包括經典的「泰越風味」與「星馬經典」，以及全新「地中海美饌」及「絲綢之路」主題，食物款式豐富值得一試！
近 50 款餐飲及水療體驗
美麗華集團旗下多間餐廳及水療中心於今次活動中推出近 50 款優惠選項，當中包括享譽盛名的 國金軒、Mue Mue、翠亨邨 等餐廳。Mi+ 會員可享低至 38 折的尊享價，例如國金軒「國金鮑魚和牛盛宴四人餐」以 38 折發售，Mue Mue「青咖喱軟殼蟹滋味兩人午餐」享 39 折優惠，翠亨邨則推出「龍蝦八頭鮑魚鵝掌二人套餐」49 折尊享。此外，多項「買一送一」包括 Yamm「人氣自助午餐・環球滋味巡禮」、黑珍珠餐廳 唐述 的「嚐味菜單」、中菜廳 大宅 推出的「福滿春熙午宴」及「晚巿尊尚套餐」，以及 Mue Mue「經典泰滋味饌嚐晚市套餐」，讓食客輕鬆享受雙倍滋味。其他精彩禮遇還包括 51 折享用國金軒「燉湯吉品鮑龍蝦晚宴」、55 折品嚐 Yamm「復活節自助午餐」與 58 折「極尚和牛松露自助晚宴」，翠亨邨亦推出「阿拉斯加蟹腳嚐鮮二人套餐」及「蟹蓋八頭鮑魚四人套餐」56 折優惠；而美麗華酒店餐飲券 HK$500 更以 6 折起發售。