美麗華 Mira eShop「初春繽紛賞」登場！快閃$108自助餐＋買一送一 近50款餐飲水療優惠

美麗華集團旗下網上商店 Mira eShop 由即日起至3月23日推出「初春繽紛賞」限時推廣，網羅近 50 款精選中西美饌及尊尚水療體驗，優惠內容相當吸引。當中重點推介包括 $108 限量美食玩樂及水療體驗、Yamm 自助午餐快閃價 $108，以及多款 「買一送一」激賞優惠，下文即睇詳情！

Mi+ 會員限定 Mira eShop 多重禮遇

美麗華集團旗下 Mira eShop 於「初春繽紛賞」推廣期內，為 Mi+ 會員 帶來專屬購物禮遇。活動期間，會員只需登入 Mira eShop 並選購指定「初春繽紛賞」產品，即可尊享會員價及雙倍 M Points 積分，同時參加每逢星期五上午 11 時舉行的「Happy Friday 限時搶」，率先搶購 HK$108 美食、玩樂及水療體驗優惠。凡單次消費滿 HK$2,000，更可即減 HK$100，並獲贈免費諮詢及綜合去痛療程。Mi+ 會員更可享低至 38 折與多款「買一送一」人氣產品，所得 M Points 積分可於 Mi+ App 上兌換心水獎賞，並可於指定商戶* 當現金使用；同時亦可將積分轉換為 M Coins，用於美麗華集團旗下食肆# 抵扣消費，或直接於手機應用程式內換領多款獎賞。