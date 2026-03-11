Ken Lo生力清啤首度聯乘 免費換購More Hugs藍牙音箱

曾為不少品牌擔任設計工作、MORE HUGS的主理人藝術家羅曉騰(Ken Lo)，近日與生力清啤(San Mig Light)合作，推出兩款以「More Hugs of Light」為題的便攜式藍牙音箱連麥克風，並與7-11、OK兩間便利店，共雙方fans免費換購，讓大家在進行戶外活動如露營、燒烤及岸邊磯釣時，可以邊進行活動邊聽音樂。

Ken Lo設計風格向來圍繞色彩繽紛圖案，以及使用「擁抱」為主題，帶出人與人之間零距離，不論膚色、宗教和意見等，也能和諧共融的理念，藉此宣揚愛與和平的正面訊息。這次與生力清啤合作推出日光版及晚空版兩款便攜式藍牙音箱連麥克風，亦會貫徹其設計風格。兩個版本之音箱，均設有變色燈效，通過藍牙連接手機，可播放音樂，燈效更隨著音樂節奏閃爍，營造出獨特的視聽體驗；此外，麥克風更內置四款變聲效果(男聲、女聲、娃娃音、魔獸音)，讓相聚時刻更添趣味。