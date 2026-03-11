東京新宿住宿2026｜6大高CP值酒店推介 近地鐵/賞櫻/直達歌舞伎町/購物首選 人均每晚低至$368

東京新宿酒店｜踏入櫻花季，又是時候計劃日本之旅！新宿一向是遊東京的熱門住宿地區，交通便利，無論前往澀谷、池袋或上野都輕鬆快捷。區內百貨商場、餐廳、咖啡店及藥妝店林立，購物、用餐或消閒都非常方便。除了地理位置優越，新宿一帶更鄰近著名的賞櫻地點新宿御苑，花季期間景色宜人，是不少旅客賞櫻與住宿的首選。今次為大家盤點7間新宿區內平酒店，下文即睇介紹！

東京新宿酒店2026｜1.東新宿E酒店 $745/晚起 位於東新宿的東新宿E酒店地理位置極為方便，距離地鐵東新宿站 A1 出口僅數步之遙，交通十分方便，而且步行約 10 分鐘即可到達熱鬧的歌舞伎町，約 15 分鐘可到新宿御苑，方便各位賞櫻！酒店以簡約現代風格設計，客房設有浴缸、拖鞋及盥洗用品，另備空調、暖氣、水壺及電視等設備。酒店地面樓層設有Tully’s Coffee。地面樓層更有有 Tully's Coffee 咖啡店，早餐時間推介大家去飲杯咖啡再出發！



地址：東京都新宿區歌舞伎町 2-3-15

交通：緊鄰地鐵東新宿站 A1 出口，步行約 10 分鐘可達歌舞伎町一帶，約 15 分鐘可達新宿御苑

東京新宿酒店2026｜2.Villa Fontaine Tokyo Shinjuku $736/晚起 如果鍾意行街購物，推介入住Hotel Villa Fontaine Tokyo-Shinjuku。酒店距離 JR 新宿站及地鐵東新宿站僅約 7 分鐘步程，位處歌舞伎町核心地帶，周邊餐廳及娛樂場所雲集，適合喜愛夜間活動及尋覓美食的旅客。客房設計簡約舒適，提供免費上網。打算去東京賞櫻的話，只要步行約 15 分鐘即可到達新宿御苑！



地址：東京都新宿區歌舞伎町 2-40-9

交通：距離 JR 新宿站及地鐵東新宿站約 7 分鐘步程

東京新宿酒店2026｜3.新宿華盛頓酒店 $764/晚起 新宿華盛頓酒店緊接新宿站，無論購物或外出用餐都非常便利。由酒店步行即可抵達歌舞伎町，地點優越。客房設計精緻實用，備有冰箱、吹風機及平面電視；大堂亦設微波爐及24小時便利店，極具便利性。酒店餐飲選擇豐富，當中「Manhattan Table」可俯瞰新宿天際線，供應多款燒烤料理；「Fujita」主打日式燒肉，另設咖啡廳及酒吧，是商務與休閒旅客的理想選擇。 地址：東京都新宿區西新宿 3-2-9

交通：緊接新宿站，步行 5 分鐘到餐飲購物區，10 分鐘到歌舞伎町，15 分鐘到新宿御苑及東京都廳舍

東京新宿酒店2026｜4.東京新宿諾特酒店 $1262/晚起 東京新宿諾特酒店距離地鐵西新宿五丁目站約500米，前往新宿御苑及明治神宮車程僅約5分鐘，地理位置優越。酒店內的MORETHAN TAPAS LOUNGE供應正宗西班牙料理，另設兩間餐廳、一間咖啡廳及兩個酒吧，風格時尚又具特色。酒店自家麵包店每日新鮮出爐麵包深受住客喜愛，是早餐時段的人氣之選。

地址：東京都新宿區西新宿五丁目

交通：步行約 500 米到西新宿五丁目，新宿御苑及明治神宮 5 分鐘車程

東京新宿酒店2026｜5.東京新宿CEN酒店 $1039/晚起 講究設計美學又預算有限的旅客，可考慮東京新宿CEN酒店！酒店以輕工業風設計，風格時尚且具個性，位置鄰近市中心，距離新宿御苑僅約4分鐘車程。酒店設有露台可遠眺城市景觀，並提供免費WiFi及自動售貨機等設施。CEN Café供應輕食及飲品，另設酒吧讓住客於夜晚小酌放鬆，是性價比高的選擇之一。



地址：東京都新宿區百人町 1-5-19（郵編 169-0073）

交通：距離新宿御苑 4 分鐘車程、皇居 7 分鐘車程，鄰近市中心熱點

東京新宿酒店2026｜6.KOKO HOTEL 新宿四谷 $805/晚起 KOKO HOTEL 新宿四谷位於四谷三丁目，酒店客房設計時尚，配備免費有線及 WiFi 網絡、私人浴室，另提供自助領取的洗漱用品，房間設施齊全實用。距離四谷三丁目地鐵站僅 150 米，位置極為便利，周邊便利店、餐廳等生活設施一應俱全，靠近新宿等熱門景點，出入輕鬆。步行僅 5 分鐘即可到達新宿御苑 地址：東京都新宿區四谷三丁目

交通：距離四谷三丁目地鐵站 150 米，步行 5 分鐘到新宿御苑