連續五年米芝蓮推介 ⻄營盤意⼤利餐廳LucAle搬遷重開 推全新意式經典菜單

位於西營盤的米芝蓮推介意大利餐廳 LucAle 宣布搬遷至距離原址僅數步之遙的新店址，並將於3月12日正式開幕。新店空間更寬敞，設有開放式廚房，食客可近距離觀看廚師烹調過程，提升用餐體驗。新店由意大利建築師Alberto Cipriani設計，以溫暖大地色為主調，配搭從意大利進口的家具與裝飾，營造舒適的用餐氛圍。

全新菜單主打時令食材與手工意粉 餐廳同步推出全新菜單，主打以時令食材配合意式烹調技巧，帶來多款經典與創新並重的意大利菜。前菜推介日本生蝦刺身（$328），配黑墨魚汁啫喱、乳酪及10克魚子醬，口感清新細緻。手工意粉仍是餐廳重點，包括白肉醬忌廉意式雲吞（$228），以白肉醬忌廉及巴馬臣芝士入饌，芝味濃郁；蜆肉小墨魚扁意大利麵（$318）加入牛肝菌同煮，味道層次豐富；鵪鶉意式雲吞（$228）配牛油、鼠尾草及芝士沙巴翁，口感香濃。





主菜主打和牛及海鮮 主菜方面，澳洲Mayura M9和牛扒（$608）配覆盆子、無花果及椰菜花泥，帶出和牛油香；香煎魔鬼魚翼（$358）配菠菜、酸豆及橄欖，味道清爽；意式歌頓布豬扒（$328）則以雞肉包入芝士及牛肝菌，再以酥炸方式呈現，帶來濃郁口感。

創新甜品麻辣柑橘千層酥 甜品同樣加入新意，經典意式提拉米蘇（$108）以焦糖脆片覆面，配馬斯卡彭芝士、咖啡凍及手指餅，口感豐富；四川麻辣柑橘千層酥（$108）則將花椒忌廉與柑橘冰沙結合，味道帶微辣與清香，為一餐畫上甜味句號。



LucAle 地址：⻄營盤薄扶林道28-32號恆輝⼤廈地下5-8號