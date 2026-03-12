網上熱話｜文具舖現獨特貨物名 疑與神級英譯中有關 網民再食字：好「離譜」

香港地出名講嘢鍾意中英夾雜，更會因為太順口而忘記部分英文的中文讀法，例如想將「幫我check下」全句用中文讀出的話，相信都要諗一陣先load到要譯作「幫我檢查下」。雖然除了將中文變做英文讀出來十分常見，但若然掉轉將英文硬譯做中文的話，可能就比較少有。早前，有網民在一間文具舖發現神級英譯中的貨物名，引起網民爆笑留言。

文具舖現獨特貨物名 香港人除了習慣中英夾雜外，亦因為是國際大都會的原因，幾乎街上大部分標示以至餐廳的餐牌都會有中英對照，方便不同語言背景的人閱讀。不過，若然標示變成由英文硬譯做中文的文字，市民要睇得明就可能需要花點時間細味。早前，有網民在一間文具舖發現一個獨特兼罕見的貨物名，只因貨格上貼著寫有「尼甫紙」的標示，令一眾網民陷入猜測。

疑與神級英譯中有關 就咁講「尼甫紙」的話，相信沒有人可以確認到底是甚麼產品，但從照片中看到的貨物其實是一包15張、寫有英文字「Label」的貼紙，實物應為有黏貼功能的標籤貼紙，多數用於標記文件之用。

網民創意留言超爆笑 眼見文具舖如此有創意地將英譯中文字作為產品標記，不少網民均留言指十分有趣，「呢個版本第一次見」、「勁過通勝學英文」、「我都load咗兩秒先諗到」，亦有人認真嘗試後揚言「讀極都讀唔到label」、「呢個字讀『苦』，杜甫」，更在神級英譯中上再「食字」，直言這個譯法「真係尼哂大甫」、「離譜紙」。