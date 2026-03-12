熱門搜尋:



生活
出版：2026-Mar-12 12:37
更新：2026-Mar-12 12:37

《香港澳門米芝蓮指南2026》必比登推介8間新上榜食肆出爐(附所有入選名單)

Nose 18

《香港澳門米芝蓮指南2026》今日(3月12日)公布必比登推介餐廳名單，今年香港共有70間食肆入選必比登推介名單，澳門則有13間。其中8間食肆新上榜，6間位於香港，2間來自澳門。即揭曉新上榜食肆！

新入選必比登推介6間香港食肆

九龍飯館

傳統粵菜館，涵蓋鑊氣小炒、時令海鮮、煲仔小菜。米芝蓮評審推介招牌梨木煙熏熟成乳鴿皇，經過五天乾式熟成，再以梨木煙熏，皮脆肉嫩，油香十足。另握介懷舊雞蛋焗魚腸，每天限量供應。

Fiata

正宗拿坡里薄餅餐廳，由2022年至2025年均嬴得全球最佳50薄餅榮譽。主廚來自意大利南部，採用DOP認證食材，以傳統技藝製作出輕盈、帶嚼勁的餅皮，脆邊焦香。Pizza的意式煙熏芝士、新鮮多汁的番茄和辛辣的胡椒配搭平衡，

Fiata 1 598733039 18075367607632116 765483577929132404 n Uncle Quek1 九龍飯館5

賀賀澤

店名取自潮州話「好好食」的諧音，賣正宗潮州菜。三兄弟主理人兼營海鮮及水果批發，講求食材品質。評審推介招牌菜膏蟹蒸肉餅，選取飽滿的台州膏蟹，蟹膏香氣誘人，手剁肉餅吸滿蟹汁，軟嫩添鮮味。

美麗小廚

懷舊港式大排檔風格，晚市主打煲仔飯及鑊氣小炒，用料精，鋒哥三寶煲仔飯加入臘腸、鵝肝膶腸與諾鄧鹽封肉，脂香濃郁，香噴噴。大紅袍脆皮雞選用新鮮三黃雞，400下淋油精心炮製，皮脆肉嫩。

20251014lcchow 味尾道來美麗小廚21 20251014lcchow 味尾道來美麗小廚13 頭名字M Soeatingismylife 20251014lcchow 味尾道來美麗小廚32

Siaw友

泰文店名Siaw解作「朋友」，親民泰國街頭美食小店格局，炒河炒飯鑊氣十足，泰式肉碎煎蛋飯可以自選豬肉或和牛，與金不換、蒜頭、辣椒一起爆炒，香辣惹味。泰式煎椰汁糕即點即做，本地少見，椰香天然。

Uncle Quek

由新加坡藉名廚Barry Quek主理，菜式給合童年的家鄉回憶，加入創意元素。招牌龍蝦叻沙湯底充滿鮮蝦和蝦膏的鮮味；一口麥皮炸雞酥脆，搭配香料增添層次。

另外2 家新入選必比登推介名單的澳門食肆，就有正宗葡國美食風味的船屋、主打泰式傳統風味的鸞鳴。

Grilled Chicken and Pork Satay Skewers 沙嗲雞及豬 1 2 3 4 5 6 7 8 9



