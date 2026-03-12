免費香港七人欖球賽決賽日門票 搭機場快綫即有機會贏取 的士轉乘半價同步登場

全城關注的體育盛事香港國際七人欖球賽將於4月舉行。配合賽事氣氛，機場快綫推出限時活動，合資格MTR Mobile會員有機會獲得4月19日決賽日門票。同時推出的士轉乘半價優惠，方便大家往返機場或市區時節省交通費，在活動期間乘搭機場快綫可同時享免費港鐵接駁、即日往返機場免費回程等優惠。

由2026年3月15日至28日，合資格MTR Mobile會員只需使用已連結至帳戶的八達通，乘搭機場快綫往返機場站及香港站、九龍站或青衣站（起點或終點須為機場站）一次，即可參加4月2日中午12時於MTR Mobile內舉行的搶飛活動。成功搶票者可獲香港國際七人欖球賽4月19日決賽日門票一套（2張），名額共40套，先到先得。

的士轉乘機場快綫享半價車費

由2026年3月12日至9月11日，乘客於入閘前在機場快綫香港站、九龍站或青衣站客務中心出示即日滿50港元或以上的士收據，即可享八達通半價車費前往機場站，每張收據最多可供5人使用。以香港站為例，成人半價車費為60元，5人同行可節省300元；由青衣站出發成人半價約36.5元，小童更低至18.2元。



團體票優惠 4人同行低至42.5元

即日起至2026年8月31日，2至4人同行購買機場快綫單程團體票，可享折扣票價。以青衣站4人同行計算，每位低至42.5元，適用於往返機場及市區車站，適合與朋友或家人一同出行。