壽司郎春祭2026必試新品！親手包雪糕大福＋櫻鯛壽司、海老天婦羅$10起超抵食

壽司郎3月期間限定新品

3月登場的限定菜式包括櫻粉色的櫻鯛（$22），魚肉鮮嫩清爽，入口鮮味；另有以醬油醃漬的櫻鯛配櫻漬菜（$22），帶出更濃醇鮮甜層次。人氣之選為「天然赤須海老海苔包」（$10），價錢超抵食，海老彈牙鮮嫩，配搭香脆海苔，一口盡嚐海洋滋味！而「八爪魚天婦羅串」（$22）則是在店內即炸，外層金黃酥脆、內裡柔韌彈牙，散發濃厚居酒屋風情。還有「咖喱蜆肉烏冬」（$34）辛香咖喱與清甜蜆肉完美融合，烏冬吸盡湯汁香濃惹味！

三文魚迷必食「生三文魚4種盛合」（$48），一碟呈現四款三文魚組合，從清新到濃郁層次分明，每款都好出色！「黑胡椒檸檬配生三文魚」酸辛開胃；「水牛芝士羅勒」融合奶香與草本香氣；「他他醬配生三文魚」口感豐富、酸甜惹味；而「生拌三文魚牛油果海苔包」則以柔滑牛油果襯出魚脂香氣，加上魚子醬點綴，鮮味滿溢。

甜品方面，記者實試threads上人氣高企的「親手包雪糕大福（配日本抹茶醬・蜜柑）」（$27），主打讓食客親手製作，煙糯大福皮包裹雪糕，配上抹茶醬、紅豆蓉與蜜柑，甜香層次分明，唯獨是過程有點「論盡」，但絕對不影響美味，有得玩有得食，絕對是今次新品中的必食首選！



除了堂食新品外，壽司郎今個3月同樣推出【期間限定・外賣盛合】，讓食客在家亦能細味季節風味。盛合內包括櫻鯛一貫、鹽味炙燒櫻鯛一貫及醬油漬櫻鯛一貫，三款魚香層次各異，盡展櫻鯛的細膩與鮮甜。另配平政一貫，肉質結實帶彈性，味道清爽；以及竹節蝦雙味（二貫），結合生蝦與半熟蝦的雙重口感，鮮味與甜香交織，帶來豐富的味覺體驗！