長洲飄色招募小演員！ 扮傳統角色/社會人物/小旗手 4-7歲即可報名 (附報名連結)

說起長洲的特色慶典，不少人會想起太平清醮，當中以飄色巡遊最受關注。今年太平清醮主辦方長洲新興街攜手FWD富衛保險，跨區招募4至7歲小朋友成為飄色演員，他們有機會成為「色芯」或旗手，親身體驗這項香港傳統節慶。即看下文！
甚麼是「色芯」？
「色芯」即是在飄色巡遊中站在「色梗」鐵架上的小演員，他們會扮演各種傳統人物及社會人物。色梗上的色芯有如飄浮在空中，所以活動稱為「飄色」。
4至7歲即可報名
如果想小朋友親身參與這項傳統節慶，不妨把握機會報名。即日起至3月22日，年滿18歲或以上的FWD MAX會員可以提名4至7歲的孩子參加。招募活動將設兩輪面試，首輪入選名單將於3月26日公佈，入選家庭可獲第二輪長洲面試及平安包工作坊的報名資格。
想深入了解更多飄色小演員招募流程的話，不妨參與3月14日舉辦的「活動資訊及同樂日」，除了與前搶包山冠軍兼飄色花車手鄭麗莎Lisa及曾擔任過「色芯」的小朋友交流分享，亦可挑戰現場各種攤位遊戲，有興趣到場的家長及小朋友絕對要mark實日期！
飄色小演員招募
參加資格：
提名者必須為年滿18歲或以上的 FWD MAX 會員，並可作為家長或監護人提名參加者；參加者年齡必須介乎4至7歲。
報名日期：2026年3月2日(中午12時) 至 3月22日(晚上23時59分)
需提交的資料：
1. 小朋友姓名、年齡 、性別
2. 正面或全身相片一張
3. 簡短說明想成為色芯或小旗手的原因(40字內)
報名須知：
• 圖像必須清晰可見
• 檔案大小必須少於 5 MB。
• 檔案格式必須為 JPEG 或 JPG。