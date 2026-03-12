長洲飄色招募小演員！ 扮傳統角色/社會人物/小旗手 4-7歲即可報名 (附報名連結)

說起長洲的特色慶典，不少人會想起太平清醮，當中以飄色巡遊最受關注。今年太平清醮主辦方長洲新興街攜手FWD富衛保險，跨區招募4至7歲小朋友成為飄色演員，他們有機會成為「色芯」或旗手，親身體驗這項香港傳統節慶。即看下文！

甚麼是 「色芯」？

「色芯」即是在飄色巡遊中站在「色梗」鐵架上的小演員，他們會扮演各種傳統人物及社會人物。色梗上的色芯有如飄浮在空中，所以活動稱為「飄色」。

4 至 7 歲即可報名

如果想小朋友親身參與這項傳統節慶，不妨把握機會報名。即日起至3月22日，年滿18歲或以上的FWD MAX會員可以提名4至7歲的孩子參加。招募活動將設兩輪面試，首輪入選名單將於3月26日公佈，入選家庭可獲第二輪長洲面試及平安包工作坊的報名資格。