G-Dragon愛貓ZO&FRIENDS快閃店登陸啟德 限定巨型毛公仔盲盒吊飾率先睇

K-Pop天王G-Dragon，親自設計的卡通角色ZO&FRIENDS，今日登陸香港啟德體育園，以pop up快閃店形式與香港歌迷見面。這次ZOA貓再臨，帶來多款精品，包括限定毛公仔、盲盒毛公仔鎖匙扣、俄羅斯套娃、家居周邊及文具等等，現場還設有多個打卡位，想入手GD同款潮流精品，不用再飛韓國，因為這次的精品與韓國當地同步發售。

ZO&FRIENDS的人氣角色ZOA，韓文名字為조아，是家族的靈魂人物，擁有灰色毛髮和圓臉，厭世眼神木無表情，時刻展示一副高冷卻可愛的萌樣。設定誕生於雲朵的ZOA，走路會留下彩色魔法腳印，又喜歡拍追打毛線球，和走進盒子展示貓咪本能。雖然性格有點小孤傲，但擅長療癒與陪伴，因此深得GD fans喜愛。