G-Dragon愛貓ZO&FRIENDS快閃店登陸啟德 限定巨型毛公仔盲盒吊飾率先睇

K-Pop天王G-Dragon，親自設計的卡通角色ZO&FRIENDS，今日登陸香港啟德體育園，以pop up快閃店形式與香港歌迷見面。這次ZOA貓再臨，帶來多款精品，包括限定毛公仔、盲盒毛公仔鎖匙扣、俄羅斯套娃、家居周邊及文具等等，現場還設有多個打卡位，想入手GD同款潮流精品，不用再飛韓國，因為這次的精品與韓國當地同步發售。
ZO&FRIENDS的人氣角色ZOA，韓文名字為조아，是家族的靈魂人物，擁有灰色毛髮和圓臉，厭世眼神木無表情，時刻展示一副高冷卻可愛的萌樣。設定誕生於雲朵的ZOA，走路會留下彩色魔法腳印，又喜歡拍追打毛線球，和走進盒子展示貓咪本能。雖然性格有點小孤傲，但擅長療癒與陪伴，因此深得GD fans喜愛。
ZOA 8款掛飾其中一為特別版
這次pop up快閃店，不但展出大型ZOA毛公仔，更有模仿家具的場景供fans拍照，現場的布景板及地板，還布滿GD最愛的雛菊，令pop up快閃店妨如一個春日花園。至於商品方面，則帶來多款令人期待的潮流周邊，包括首度推出的ZOA造型公仔匙扣盲盒系列，此系列共8款掛飾，其中一款身纏玫瑰花ZOA為特別版，靈感來自GD《Ubermensch》演唱會最尾一首歌的歌衫。此外還有俄羅斯娃娃、文具、拖鞋及睡衣套裝等等。
今日pop up快閃店於下午4時開幕，派發即日入場劵，憑有效入場劵，即可於今日下午6時至晚上9時30分，進場參觀及購物。除開幕日外，其後日子pop up快閃店無需預約即可進場。而位fans每次限購同款商品3件，盲盒商品每次最多限購8件，店內購物可獲贈 ZOA氣球，買滿指定金額更可參加抽獎，贏取限量特別禮品。
ZO&FRIENDS LUCKY SHOP POP-UP詳情：
日期：即日起至4月8日
地點：九龍承啟道38至39號 啟德體育園啟德零售館1地下中庭