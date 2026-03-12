北角高CP值中菜｜北角新開海景中菜廳「尚萃軒」官網預定85折！必食烤鴨二食＋抵食中菜

香港維港凱悅尚萃酒店內的中菜廳「尚萃軒」今年初正式開幕，餐廳坐擁無敵海景，主打高CP值中菜，喜歡飽嚐中菜的朋友必試！餐廳招牌必食秘製京式明爐烤鴨，經72小時風乾處理後才香烤，風味令人一試難忘。菜單上還有經典中菜、時令海鮮與精緻點心等，下文即睇介紹！

北角「尚萃軒」招牌京式明爐烤鴨 首次來訪「尚萃軒」，絕對要試招牌京式明爐烤鴨（每隻$888/半隻$448），以凱悅酒店沿承多年的經典秘方炮製，鴨隻飼養達四十五天，經過七十二小時風乾，使脂香均勻滲透，再放入特製明爐中細火烘烤，炮製出金黃酥脆的外皮以及嫩滑多汁的肉質。師傅更會即場示範片鴨，將鴨皮、鴨胸及鴨腿分層切出，刀法俐落，大家可以把握機會打卡影相。餐廳更提供自家特製黑松露鴨肝醬（另加$48），更顯風味。另外還可加配鴨湯泡飯作「二食」享用（二食$188/單點$268），以鴨骨慢火熬煮成濃郁湯底，加入鴨肉粒、本菇、脆米、海參及竹笙等時令食材，湯頭清澈，味道醇厚，既暖胃又有層次。

北角「尚萃軒」必食推介 尚萃軒匯聚南北經典菜式，以精緻手法重新演繹傳統風味。例如北方精選推介「草原孜然手抓羊架」（$288），選用蒙古優質羊架，以孜然、新鮮辣椒與乾辣椒香煎，辛香惹味、去羶提香，口感濃郁難忘。「擔擔鴛鴦雞」（$138）則以三黃雞及竹絲雞（烏骨雞）雙拼呈現「陰陽」造型，三黃雞嫩滑多汁，竹絲雞結實細膩，配上改良版四川擔擔醬，辣香醇厚、平衡而不膩。招牌「紅蟳米香」（每位$168）採用香炒飯底代替糯米，更顯清爽，選用肉質鮮嫩、蟹膏飽滿的巨泥蟹，與飯粒同蒸於竹籠中，蟹香滲入米香，風味濃郁而不失細膩。

點心方面亦見巧思，「星斑金魚餃」（每位$68）造型雅緻，以星斑魚與鮮蝦為餡，襯以菠菜汁蒸蛋，彷如金魚暢泳；「蟹肉灌湯餃」（每位$118）皮薄湯鮮，蟹肉與高湯交融，滋味柔潤；「黑椒和牛酥」（$88）則以千層酥皮包裹和牛粒，外酥而內嫩。

地址： 香港北角北角邨里 1 號香港維港凱悅尚萃酒店 2 樓（西座）

官網預定85折優惠